Nghi do mâu thuẫn tình ái, người đàn ông đâm chết người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử ở Long An

Nghi phạm tên Huỳnh Văn Hận 47 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An, nghi do mâu thuẫn tình ái nên đã đâm chết người phụ nữ tên H. (47 tuổi, ngụ cùng xã), sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.