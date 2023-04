Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khuyến cáo hành khách tới sân bay Nội Bài sớm

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cao hành khách đi lại trong dịp cao điểm này cần hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách; kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân.

Hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Cùng với đó, khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga.

Sân bay Nội Bài cao điểm hè 2022. Ảnh: NIA

Đối với sân bay Nội Bài, hành khách nên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại nhà ga hành khách Nội Bài; Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ khuyến cáo 2K (khẩu trang, khử khuẩn) của Bộ Y tế, đặc biệt tại các khu vực công cộng.

Căn cứ vào kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không, sân bay Nội Bài dự kiến ngày cao nhất sẽ phục vụ khoảng 96.000 lượt khách (trong đó 28.000 lượt khách quốc tế, 68.000 lượt khách quốc nội) và 580 lượt chuyến bay (trong đó 205 lượt chuyến bay quốc tế, 375 lượt chuyến bay quốc nội).



Lãnh đạo sân bay Nội Bài đánh giá: "Mức sản lượng hành khách đợt cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay tăng hơn 20% so với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2022 tuy nhiên vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái".

Để đảm bảo nhu cầu đi lạ của người dân thuận lợi, sân bay Nội Bài tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác.

Song song đó, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Sân bay Nội Bài thi công cải tạo mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh tại tầng 2 sảnh E để mở rộng luồng tuyến di chuyển cho hành khách, lắp đặt bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh; mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân.

Bên cạnh đó, sân bay Nội Bài triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông; tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm qua đó bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp…

Trước đó, sân bay Nội Bài đã chính thức có đường bay khứ hồi từ Hạ Môn, Trung Quốc tới Hà Nội. Chuyến bay MF869 do máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Xiamen Airlines đã chở 164 khách, khởi hành từ Hạ Môn, Trung Quốc hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài vào chiều ngày 18/4.

Đại diện sân bay Nội Bài thông tin, đây là chuyến bay chính thức khai trương đường bay quốc tế thương mại thường lệ khứ hồi Hạ Môn, Trung Quốc – Hà Nội, đánh dấu sự phát triển của mạng đường bay quốc tế giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đường bay Hạ Môn – Hà Nội (XMN-HAN) được hãng hàng không Xiamen Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Năm, thứ sáu và chủ nhật, thời gian bay từ Hạ Môn đến Hà Nội khoảng hai giờ ba mươi phút.