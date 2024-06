Nghi ngờ hồ tiêu, cà phê bị "rút ruột" tại cảng Cát Lái, VPSA đề nghị đền bù

Ngày 10/6, VPSA đã có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc thiếu hụt hàng hóa xuất khẩu.

Theo VPSA, thời gian gần đây, Hiệp hội liên tục nhận được phản ánh của các hội viên Hiệp hội về việc đối tác nhập khẩu thông báo tình trạng thiếu hụt một lượng hồ tiêu và cà phê được phát hiện tại cảng đích so với hợp đồng đã ký kết trước đó. Doanh nghiệp xuất khẩu cho biết phiếu cân container có hàng tại nhà máy và phiếu cân hàng lúc vào cảng là trùng khớp, do đó doanh nghiệp nghi ngờ khả năng hàng hóa bị mất trong thời gian container hạ bãi chờ xuất. Các chứng từ liên quan khác cũng được doanh nghiệp cung cấp làm cơ sở để chứng minh hàng hóa được niêm phong và đảm bảo an toàn từ lúc hàng được đóng vào container tại nhà máy cho đến lúc container vào cảng.

Hiện đã có 5 thành viên của Hiệp hội bị phản ánh về tình trạng mất cắp hồ tiêu và cà phê tại cảng Cát Lái. Bảng tổng hợp cho thấy khối lượng hàng hóa bị mất chiếm từ 7 - 28%, đều cùng một cảng hạ tại Cát Lái và đều nằm tại cảng trong một thời gian do tàu bị hoãn.

Bảng tổng hợp của VPSA về khối lượng hàng hóa bị mất chiếm từ 7-28%, đều cùng một cảng hạ tại Cát Lái và đều nằm tại cảng trong một thời gian do tàu bị hoãn. Nguồn: VPSA

Tình trạng mất hàng không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về tài chính cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp phải đền bù hoặc bị phạt theo quy định hợp đồng mà còn ảnh hưởng đến các hợp đồng tương lai của doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp nói riêng và Việt Nam nói chung bị sụt giảm trên thị trường quốc tế.

Với những nghi ngờ có cơ sở từ các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tăng cường chỉ đạo giám sát, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo an toàn hàng hóa của doanh nghiệp khi lưu tại cảng.

Đối với những trường hợp báo cáo mất hàng nói trên, VPSA đề nghị đơn vị vào cuộc, làm việc với các bên liên quan để điều tra vụ việc và phản hồi bằng văn bản, có phương án đền bù thiệt hại việc bị mất hàng nếu sự việc xảy ra thuộc chức năng và trách nhiệm của Cảng. Hiệp hội sẵn sàng tham gia và phối hợp hỗ trợ các bên trong khả năng và quyền hạn khi có yêu cầu.

"Chúng tôi hy vọng rằng với sự chỉ đạo, giám sát của Cục Hàng hải Việt Nam và sự chuyên nghiệp, có trách nhiệm của một đơn vị cung cấp dịch vụ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng với sự phối hợp, điều tra của các cơ quan chức năng, vụ việc mất hàng sẽ sớm được làm rõ, giữ vững niềm tin cho các doanh nghiệp đối với hệ thống quản lý và giám sát, vận hành cảng biển và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp", công văn của VPSA nêu.