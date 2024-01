Ngày 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, tại địa bàn thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, Công an huyện Ba Bể đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Đăng Thủy (SN 1982, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) - hung thủ giết người tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Vũ Đăng Thủy - nghi phạm giết vợ ở Quảng Ninh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, khoảng 22 giờ ngày 7/1, tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, do ghen tuông tình ái và bị vợ thách thức, Vũ Đăng Thủy đã có hành vi sử dụng dao chém vợ dẫn đến tử vong.

Sau đó đối tượng sử dụng xe mô tô bỏ trốn đến tỉnh Lạng Sơn, gửi xe tại đó rồi tiếp tục bắt xe khách từ Lạng Sơn đến tỉnh Cao Bằng và di chuyển về thành phố Bắc Kạn. Sau khi tìm hiểu địa điểm hồ Ba Bể, đối tượng đã đi xe khách đến thị trấn Chợ Rã và bắt xe ôm đến khu du lịch hồ Ba Bể. Thời điểm bị bắt, đối tượng đang có mặt tại chợ nông thôn, thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, thông tin từ UBND xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), khoảng 22 giờ 40 phút ngày 7/1, người dân phát hiện chị V.T.Ng (SN 1985, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) tử vong trên giường ngủ của gia đình, có nhiều vết thương ở cổ.

Tại hiện trường còn có 1 con dao, 1 lá thư dặn dò con cái của anh Vũ Đăng Thủy - chồng chị V.T.Ng (SN 1982, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Khi phát hiện sự việc, anh Vũ Đăng Thủy không có mặt ở hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Quảng Thành đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã ra thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn Vũ Đăng Thủy do liên quan đến vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra ngày 7/1 tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Để phục vụ quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông báo đến Cục C01, C02 Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trong nước; Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh phối hợp truy tìm.