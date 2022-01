Nghi phạm sát hại 2 người ở Sơn La thường sống ở lán trông nương rẫy, Công an chia 5 nhóm để truy lùng

Một số hộ dân ở bản Sò Lườn cho biết, trước đây, nghi phạm V.V.T, sống hòa thuận, không có mâu thuẫn với ai. Nhưng 2 năm trở lại đây, nghi phạm này thường sống ở lán trông nương, gần rừng có hang đá để chăn nuôi, trồng trọt, cách bản hơn 500m, thỉnh thoảng mới về bản với gia đình. Nghi phạm không có bệnh lý và hiện cũng chưa lập gia đình.

Sau hai ngày, đêm với sự nỗ lực, khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ sát hại 2 người tử vong tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, đến 15 giờ chiều (20/1), các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La vẫn chưa bắt được nghi phạm gây án.

Do nghi phạm khá thông thuộc đường rừng, đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy bắt, cộng với mấy hôm nay trời mưa, rét, việc theo dấu nghi phạm càng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, khu vực nghi phạm V.V.T chạy trốn là nơi có núi đá hiểm trở, nhiều hang đá và rừng nguyên sinh.

Lực lượng cán bộ, chiến sỹ công an, dân quân tự vệ băng rừng truy tìm hung thủ gây án. Ảnh: PV.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, thông tin: Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an, lực lượng dân quân tự vệ cùng chó nghiệp vụ chia thành 5 nhóm truy tìm, phong tỏa các lối ra, vào. Đến chiều nay (20/1), vẫn chưa tìm ra tung tích của nghi phạm gây án.

"Do đối tượng chạy vào rừng, đồi núi dốc, cao hiểm trở, cùng với thời tiết mưa, lạnh, sương mù, đường trơn, trượt nên khiến cho quá trình truy tìm nghi phạm trong vụ sát hại 2 người tử vong tại bản Sò Lườn đang gặp rất nhiều khó khăn" - Chủ tịch UBND xã Mường Sang, ông Hoàng Văn Thắng, cho biết.

Các lực lượng chức năng ăn tạm hoa chuối rừng trong đêm để tiếp tục hành trình truy bắt nghi phạm. Ảnh: PV.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày (18/1), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu khiến 2 người tử vong. Theo thông tin người dân cung cấp thì vụ án mạng xảy ra trong một cuộc rượu. Hung thủ đã dùng búa bổ củi để sát hại 2 người trong mâm rượu.



Theo thông tin của người dân, vụ án xảy ra tại lán nương của ông H, cách bản Sò Lườn hơn 300 m, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân là anh L.X.P, sinh năm 2000 và anh L.V.I (chưa rõ năm sinh), đều cùng trú tại bản Sò Lườn, xã Mường Sang. Hai nạn nhân bị sát hại bằng búa bổ củi vào đầu dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra trọng án, lực lượng Công an xã, lực lượng dân quân tự vệ xã Mường Sang, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, tập trung truy bắt hung thủ.