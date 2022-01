Vụ khởi tố 8 cán bộ do mua bán tài liệu bí mật ở Lạng Sơn: Lãnh đạo Sở Nội vụ nói gì?

Theo kết quả điều tra bước đầu do Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp, tại buổi thi môn "Chuyên môn nghiệp vụ", kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn, Ban giám sát kỳ thi phát hiện một số thí sinh sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng.



Ngay lập tức, Ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước".

Đồng thời, ra quyết định khởi tố 8 bị can, gồm: Đinh Thị Giang (SN 1987), Nông Thị Hòa (SN 1985), Hoàng Thanh Thảo (SN 1991), Hoàng Trung Mạnh (SN 1980, đều là công chức Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn), Chúc Ngọc Huyền (SN 1980, công chức Phòng Nội vụ TP. Lạng Sơn); Phạm Thị Hường (SN 1974), Liễu Minh Tuấn (SN 1981), Hoàng Thùy Hương (SN 1984, đều là công chức Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Lạng Sơn).

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trang Việt

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ban Giám đốc Sở thấy rõ trách nhiệm của mình khi để xảy ra sai phạm ngay trong sở. Đồng thời, sẵn sàng chịu trách nhiệm với UBND tỉnh Lạng Sơn và pháp luật nếu có liên đới.

"Còn về các cá nhân sai phạm thì ai vi phạm tới đâu, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo pháp luật quy định tới đó. Không có chuyện bao che hay né tránh, nể nang gì trong vụ việc nghiêm trọng này", ông Nguyễn Khắc Phương khẳng định.

Ông Nguyễn Khắc Phương cũng mong cơ quan báo chí tôn trọng sự thật, đời tư của những cán bộ đang bị điều tra. Không nên đưa những thông tin ngoài vụ việc, tránh gây anh hưởng đến tâm lý, danh dự, công việc của những người không liên quan tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.