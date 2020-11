Nghi phạm tẩm xăng dọa cướp chi nhánh ngân hàng TPBank ở TP.HCM là ai?

Chiều 14/11, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ bắt giữ người đàn ông tẩm xăng vào người, uy hiếp cướp Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 9h30 cùng ngày, tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TPBank (số 57-59-61-63, đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), 1 đối tượng nam mang theo ba lô màu đen đi vào.

Khi vừa vào bên trong, đối tượng này đi đến quầy giao dịch lấy can xăng (loại 5 lít) trong ba lô tưới lên người. Đồng thời, đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt.

Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong. Phát hiện có đông bảo vệ, nam thanh niên liền bỏ chạy ra cửa, tự châm lửa đốt để chạy thoát ra ngoài đường Trần Văn Giàu.

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: C.T.

Nhận được tin báo, công an đã đến hiện trường xác minh, truy bắt và phát hiện đối tượng đã được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân.

Bước đầu xác định đối tượng là Lê Tấn Tài, sinh năm 1984, thường trú: Vĩnh Thành, Vĩnh Trường, An Phú, An Giang; tạm trú: Ấp Bình Điền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.