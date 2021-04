Nghi phạm trộm chó dùng súng bắn công an khi bị truy đuổi

Đối tượng Nguyễn Văn Đại cùng vũ khí và tang vật vụ án (Ảnh: CACC).

Ngày 3/4, Công an huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Linh (SN 1990, trú tại TP Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại huyện Đồng Hỷ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 1 súng ngắn bắn đạn cao su, 1 súng tự chế và một số tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Võ Nhai đang tạm giữ 2 đối tượng, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 22h tối 1/4, trong quá trình trở về đơn vị, Đại úy Lê Quý Tình (cán bộ Công an huyện Võ Nhai) nghe có tiếng tri hô của người dân về việc nhiều đối tượng ăn trộm chó ở thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai).

Thấy vậy, chiến sĩ này đã lập tức truy đuổi theo các đối tượng, đồng thời điện báo Công an huyện và Công an thị trấn Đình Cả phối hợp truy bắt. Khi đuổi đến gần Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai có thêm công an viên Thái Hữu Giáp cùng tham gia phối hợp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đến thăm, động viên anh Thái Hữu Giáp tại trung tâm y tế (Ảnh: CACC).

Khi bị truy đuổi, một "cẩu tặc" ngồi sau xe mô tô đã cầm súng bắn đạn cao su bắn về phía anh Giáp, làm chiến sĩ này bị thương ở đùi bên phải.

Mặc dù bị thương và các đối tượng đã dùng vũ lực, vũ khí chống trả quyết liệt nhưng anh Giáp và lực lượng chức năng vẫn tiếp cận, tước vũ khí và khống chế, bắt giữ 2 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm xe mô tô, 1 súng ngắn bắn đạn cao su, 1 súng tự chế...