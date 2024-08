Nghĩa vụ của người hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, khoản 11 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định, môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.



Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản và phải đáp ứng các điều kiện sau như:

Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động; Có tối thiểu 1 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có quyền từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Ảnh: TCTC.



Đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện như: Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.



Về nội dung môi giới bất động sản, luật sư Khuyên cho biết, Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định, nội dung môi giới gồm tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được quy định tại Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau: Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản cho nhân viên môi giới bất động sản làm việc trong doanh nghiệp hằng năm;

Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau đây: Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp; Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm.

Cá nhân hành nghề bất động sản được hưởng thù lao

Trong khi đó, thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản được quy định tại Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo đó, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận.

Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản.

Ngoài ra, vị luật sư còn cho biết, Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 cũng quy định rất rõ quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền như thực hiện môi giới bất động sản theo quy định; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch; Thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên.

Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra; Quyền khác theo hợp đồng.

Còn cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền như thực hiện môi giới bất động sản theo quy định; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch; Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra; Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản.