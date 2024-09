Căn cứ pháp lý vụ 5 thanh niên hiếp dâm bạn nhậu ở Ninh Thuận rồi đăng clip lên mạng xã hội

Bắt 5 thanh niên hiếp dâm bạn nhậu rồi quay video clip

Theo Báo điện tử Dân Việt thông tin trước đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã bắt tạm giam Tống Chường (2007) và Huỳnh Văn Lâm (2003, cùng trú thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trước đó, vào tháng 1/2023, sau khi nhậu tại chòi rẫy nhà mình ở thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh (huyện Thuận Nam), Chường cùng với Huỳnh Văn Lâm, Hồ Văn Thắng (SN 2001), Đặng Thành Trung (SN 2006) cùng trú tại xã Phước Diêm và Phan Ngọc Hiếu (SN 2001) trú thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước đã bàn bạc nhau rồi khống chế hiếp dâm chị Đ. (18 tuổi), cùng nhậu tại rẫy với nhóm của Chường.

Cả 5 đối tượng đã hiếp dâm chị Đ. rồi Hiếu sử dụng điện thoại quay video cảnh hiếp dâm. Đến tháng 5/2024, phát hiện đoạn video trên bị phát tán trên mạng xã hội nên Công an huyện Thuận Nam tiến hành điều tra.

Qua trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT tra công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cả 5 đối tượng trên về tội hiếp dâm. Riêng Hồ Văn Thắng, Đặng Thành Trung và Phan Ngọc Hiếu đã bị bắt tạm giam trong một vụ án khác.

Liên quan đến vụ việc nói trên, luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, đây là một vụ việc xâm hại tình dục nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm.

Căn cứ xử lý tội hiếp dâm

Theo luật sư Huy, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Trong đó, hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân được hiểu là do say rượu, ốm đau bệnh tật, do bị uống thuốc mê hoặc do nguyên nhân khách quan khác.

Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng từ phía các cơ quan điều tra tuy nhiên trường hợp nếu việc hiếp dâm xảy ra khi nạn nhân đang trong tình trạng say xỉn, "lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được" của nạn nhân thì hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục tập thể với nạn nhân nên hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng theo luật sư Huy, hành vi hiếp dâm của nhóm đối tượng trên thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, tính mạng và cuộc sống sau này của nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ luật Hình sự quy định đồng phạm là có từ hai người trở lên cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy, tất cả các đối tượng có mặt tại hiện trường vụ án cũng biết là đang thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng vẫn đồng ý thực hiện hành vi, có đối tượng trực tiếp hiếp dâm nạn nhân, các đối tượng khác giúp sức, xúi giục, cổ vũ cho đối tượng hiếp dâm thì các đối tượng có mặt đều bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm theo Điều 141, Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm.

Trong vụ việc trên, nhóm đối tượng phạm tội có đối tượng là người chưa thành niên, dưới 18 tuổi thì sẽ áp dụng quy định hình phạt về người dưới 18 tuổi phạm tội theo Điều 98 Bộ luật Hình sự: cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; tù có thời hạn. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của các đối tượng.

Theo luật sư Huy, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi ghi hình đối với nạn nhân của đối tượng Phan Ngọc Hiếu, nếu hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành Tội làm nhục người khác thì có thể xử lý thêm tội danh này theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vì sao đoạn clip trên lại được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Đối với đối tượng đã đưa clip trái phép trên mạng xã hội thì tùy vào động cơ mục đích, tùy thuộc vào diễn biến cụ thể mà có thể xử lý về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoặc tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288, Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này, một phần là do sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội, bất chấp thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý gây nên nhưng hệ lụy cho xã hội của một số bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ nam giới.

Việc phòng chống các tội phạm xâm hại tình dục nhất thiết phải có sự chung tay góp sức của từng cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung, ngăn chặn và đẩy lùi được loại tội phạm này sẽ góp phần xây dựng xã hội của chúng ta ngày càng văn minh hơn, giàu đẹp hơn", luật sư Huy nói.