Nghiên cứu thị trường xe điện Việt Nam, người dùng đánh giá thế nào?

Vero là đơn vị tư vấn truyền thông chuyên tư vấn cho các thương hiệu lớn, tập đoàn và tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu trên khắp Đông Nam Á.

Vero thực hiện các chiến lược marketing và truyền thông tích hợp đáp ứng các hệ sinh thái kỹ thuật số và nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng ở khu vực Đông Nam Á.

Vero hoạt động độc lập với văn phòng tại nhiều quốc gia như Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đồng thời duy trì đối tác tại Myanmar. Với đội ngũ đa dạng hơn 200 chuyên gia chuyên về Quan hệ công chúng, quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số, nghiên cứu người tiêu dùng dựa trên dữ liệu và cung cấp giải pháp sáng tạo, Vero mang đến các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sự hiện diện thương hiệu của họ tại Đông Nam Á.

Năm 2022, với những nỗ lực không ngừng trong việc đặt yếu tố văn hóa lên hàng đầu trong chiến lược phátt riển, Vero vinh dự nhận giải thưởng "Best Independent Agency to work for in APAC" (tạm dịch: Môi Trường Làm Việc Xuất Săc Nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 202) tại giải thưởng PRovoke Media. Năm 2023, Vero vinh dự thuộc top 250 công ty PR toàn cầu của PRovoke Media, trở thành công ty độc lập lớn thứ hai ở Đông Nam Á.

Ngoài ra, các chiến dịch truyền thông Vero cũng xuất sắc giành được nhiều giải thưởng lớn, gồm giải vàng "Best Health and Pharmaceutical campaign" của Marketing Interactive, "Best Use of Digital (COVID-19)" của PR Awards Asia, "Best Influencer Programs Endorsements" của giải thưởng SABRE, và giải thưởng "Travel & Lifestyle Award" từ PRCA APAC năm 2023.

Vero sở hữu chiến lược truyền thông lan truyền độc đáo, đặt kỹ thuật số làm trọng tâm và tôn vinh những câu chuyện về các thành tựu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2021, Vero đã được vinh danh là "Agency of the Year" của khu vực Đông Nam Á bởi PRovoke.

Vero thường xuyên phát hành các báo cáo nghiên cứu về mối quan hệ giữa các thương hiệu và khách hàng, các xu hướng số hóa và tác động của những văn hóa mới (emerging cultural). Vero cũng sản xuất các "playbook" cho các thương hiệu về các chủ đề như thực phẩm và sức khỏe ở Đông Nam Á, quản lý khủng hoảng từ thông tin sai lệch và hệ sinh thái truyền thông trong lĩnh vực thể thao điện tử (esports).