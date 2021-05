Ngoài ông Cua, công ty nào sử dụng biểu trưng giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới” là vi phạm bản quyền

Đại diện The Rice Trader tối 26/5 phát đi thông cáo công bố Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Hồ Quang Trí là công ty Việt Nam đầu tiên được chính thức chấp thuận cho phép sử dụng biểu trưng giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới" độc quyền của tổ chức này cho mục đích tiếp thị và kinh doanh.



The Rice Trader khẳng định DNTN Hồ Quang Trí là công ty Việt Nam đầu tiên được cho phép sử dụng biểu trưng giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới" cho mục đích tiếp thị và kinh doanh.

The Rice Trader khẳng định giải thưởng độc quyền này được tổ chức hàng năm, trong khuôn khổ Hội nghị Gạo thế giới liên tục trong 12 năm, do The Rice Trader là nhà sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của cuộc thi.

"Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới này do người sáng lập của chúng tôi phát triển, như một dự án tâm huyết nhằm vinh danh những người hoạt động trong ngành gạo thế giới ; vì những đóng góp quan trọng của họ cho ngành gạo toàn cầu. Nhóm nghiên cứu phát triển giống gạo ST25 với ý nghĩa đó rất xứng đáng được công nhận" - đại diện The Rice Trader cho biết.

Năm 2019, tại Hội nghị Gạo Thế giới TRT thường niên lần thứ 11 diễn ra tại Manila, Philippines, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đã giành được giải thưởng này với loại gạo ST25. Gạo ST25 do DNTN Hồ Quang Trí lai tạo, mà đại diện là kỹ sư Hồ Quang Cua, mang đi dự thi.

Khi đó, phía The Rice Trader đã công nhận sự thành công này của Việt Nam trước hơn 600 đại diện của ngành gạo quốc tế, bao gồm các diễn giả, nhà tài trợ và đại biểu, tại sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp và thương mại gạo toàn cầu.

Sự kiện này thực sự là một sự công nhận của quốc tế đối với uy tín của ngành lúa gạo quốc gia mà Việt Nam đã giành được nhờ quá trình lao động phát triển giống và chất lượng gạo trong nhiều năm.

Tại cuộc thi được tổ chức năm 2020, Việt Nam cũng đứng ở vị trí thứ hai.

Công ty nào sử dụng biểu trưng giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới" là vi phạm bản quyền

Song song việc công bố DNTN Hồ Quang Trí là công ty Việt Nam đầu tiên được phép sử dụng biểu trưng giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới", The Rice Trader cũng tuyên bố cảnh báo các doanh nghiệp khác.

"The Rice Trader tuyên bố cảnh báo chính thức tới các công ty Việt Nam khác về sự tôn trọng cần thiết khi sử dụng biểu tượng thương hiệu 'Gạo ngon nhất thế giới' bản quyền của chúng tôi trong các bao bì gạo của họ đang được kinh doanh trên thị trường. Đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của biểu trưng giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới", đại diện The Rice Trader lên tiếng.

Theo tổ chức này, người tham gia cuộc thi biết rằng họ không có quyền sử dụng nếu không được phép và quốc gia chiến thắng cũng được yêu cầu tuân thủ các cam kết của cuộc thi. Nếu không tuân thủ, tên tuổi các công ty vi phạm sẽ được công khai vì ảnh hưởng định hướng chung của ngành.

"Ngoài ra, tổ chức của chúng tôi cân nhắc vấn đề này nghiêm túc đến việc quốc gia thậm chí có thể mất quyền tham gia cuộc thi này trong những năm tiếp theo", phía The Rice Trader nhấn mạnh.