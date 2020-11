Ngư dân Đà Nẵng chạy đua ứng phó trước giờ "cuồng phong" số 13 đổ bộ

Sáng 14/11, để ứng phó với cơn bão số 13, ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã hối hả đưa thuyền vào cảng tránh trú. Những mẻ cá cuối cùng được ngư dân vận chuyển lên bờ, đưa đi tiêu thụ.

Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương neo đậu, gia cố tàu thuyền để ứng phó với bão số 13.

Những mẻ cá cuối cùng được ngư dân vận chuyển lên bờ, đưa đi tiêu thụ.

Ông Đặng Văn Thảo (62 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chia sẻ: "Khi nghe thông tin bão về, tôi đã cho ghe vào đây đậu cho an toàn. Ngư lưới cụ thì tôi đã vận chuyển lên bờ, đưa về nhà. Phải khẩn trương vì nghe nói cơn bão này mạnh lắm".

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại khu vực bờ biển Bãi Ngang và dưới chân bán đảo Sơn Trà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu quận Sơn Trà chỉ đạo địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường thông báo và tuần tra, giám sát không cho người dân thấy thời tiết thuận lợi trước bão, mà tranh thủ ra biển đánh bắt thủy sản để tránh tai nạn xảy ra trên biển do gió bão.

Lực lượng chức năng tuần tra, giám sát, không cho ngư dân ra khơi đánh bắt.

Địa phương tiếp tục yêu cầu một số chủ phương tiện đưa tàu, thuyền nhỏ lên bờ để trú bão an toàn. Hoàn thành sơ tán nhân dân sống trong các căn nhà không bảo đảm an toàn đến những nơi trú bão tập trung, hoặc đến nhà kiên cố, an toàn để trú ẩn trước 11h hôm nay (14/11).

Kiểm tra tại khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lưu ý Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà và các đơn vị yêu cầu các ngư dân neo, buộc tàu chắc chắn để hạn chế xảy ra hư hỏng. Ông cũng yêu cầu ngư dân không ở lại trên các tàu, thuyền để bảo đảm an toàn tính mạng.

Các tàu thuyền hối hả tìm chỗ neo đậu tránh trú bão.

"Trước 11h ngày 14/11, không có ngư dân ở lại dưới các tàu. Các lực lượng chức năng kiểm tra, buộc người dân phải rời tàu, lên bờ trú ẩn an toàn, sẵn sàng sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết", ông Triết nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, có 1.240 tàu/7.413 lao động tàu, thuyền đang neo đậu trên địa bàn thành phố; 2 tàu/17 lao động đang hoạt động trên khu vực biển Vũng Tàu, nằm ngoài khu vực nguy hiểm.