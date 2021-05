Người dân 6 xã biên giới Quảng Nam háo hức vào ngày hội bầu cử sớm

Sáng nay 16/5, cử tri 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun đã đi bầu cử sớm. Tại đây, cử tri sẽ bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ đức, đủ tài.

6 xã biên giới này với 24 điểm bỏ phiếu, ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu, trước khi vào bỏ phiếu các cử tri sẽ được đo thân nhiệt, sát khuẩn để phòng chống dịch Covid-19.

Các điểm bầu cử của 6 xã biên giới Quảng Nam được triển khai chu đáo, chặt chẽ

Video Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiểm tra công tác bầu cử sớm tại 6 xã biên giới Quảng Nam sáng ngày 16/5 - Hồng Anh ghi nhanh

Tại điểm bỏ phiếu Đắc Pring, huyện Nam Giang, ông Hiên Phuột - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring cho biết: Do địa bàn xã Đắc Pring nằm giáp với biên giới Lào nên địa bàn đi lại hết sức khó khăn. Do đó, những ngày qua, chính quyền xã cùng các ngành chức năng đi tuyên truyền bà con về công tác bầu cử và chuẩn bị các khẩu như: thùng bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên cũng như giữ khoảng cách giữa các người dân đi bỏ phiếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được an toàn và cuộc bầu cử được thành công hơn.

Do dịch bệnh Covid-19 nên việc phòng chống dịch được triển khai nghiêm ngặt

"Toàn xã có 4 điểm bỏ phiếu, với 764 cử tri tham gia bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tốt đẹp ngay trong sáng nay…", ông Hiên Phuột nói.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại 6 điểm bầu cử sớm của Quảng Nam

Tại điểm bầu cử xã La Dêê, huyện Nam Giang, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: "Tôi thấy cuộc bầu cử được tổ chức sớm tại địa điểm xã La Dee (huyện Nam Giang) rất là chu đáo, bà con cử tri rất hào hởi, phấn khởi.

Dù 7 giờ mới chính thức khai mạc, nhưng từ sáng sớm bà con đã có mặt đông đủ, tất cả các cử tri đều vui vẻ, phấn khởi, tự tin thấy rằng quyền lợi, trách nhiệm của mình rất là chu đáo cho việc bỏ phiếu.

Tôi thấy tại phòng bỏ phiếu lúc này rất là trật tự, bà con thực hiện đúng nội quy của việc bỏ phiếu, đặc biệt trên nét mặt cử tri ai cũng tỏ ra phấn khởi trong ngày hội toàn dân hôm nay…".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường kiểm tra công tác bầu cử tại các điểm bầu cử của huyện Nam Giang sáng ngày 16/5 chuẩn bị khai mạc bỏ phiếu

Tại Quảng Nam có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử, trong đó Trung ương giới thiệu 3 người; các cơ quan, đơn vị của tỉnh giới thiệu 10 người, số đại biểu được bầu là 7 người.

Người dân 6 xã biên giới Quảng Nam háo hức đi bỏ phiếu bầu cử sớm vào sáng ngày 16/5

Còn về đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Quảng Nam có 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, với cơ cấu thành phần như sau: Phụ nữ 42/91 người (tỷ lệ 46,15%); người ngoài Đảng 15/91 người (16,485); người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 29/91 người (31,8%); người dân tộc thiểu số 11/91 người (12,09%); tái cử 29/91 người (31,9%).