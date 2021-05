Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn chống Covid-19 trước "ngày hội toàn dân", yêu cầu tuyệt đối an toàn cho bầu cử

Ngày 15/5, UBND TP.Hà Nội ban hành Công điện số 08 của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh về Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.



Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Anh.

Phát sinh nhiều ca mắc Covid-19 từ việc khai báo không trung thực

Công điện cho biết, trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh lân cận liên tiếp ghi nhận các ổ dịch mới, số lượng ca nhiễm lớn, khả năng lây nhiễm rất nhanh



Trên địa bàn Hà Nội, ngoài một số ổ dịch phức tạp có nguồn gốc từ một số Bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn, vẫn phát sinh những ca mắc có nguyên nhân từ ý thức chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khai báo thiếu trung thực của một số người dân, sự vào cuộc chưa quyết liệt, mạnh mẽ của bộ máy chính quyền cơ sở, chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh của Tổ dân phố, cộng đồng dân cư và Tổ Covid cộng đồng.

Thực tế có trường hợp từng đi đến vùng có dịch hoặc kết thúc cách ly tập trung về địa phương mà chưa được quản lý, giám sát nên xuất hiện tình trạng khi mắc bệnh đã tiếp xúc với nhiều người trong thời gian dài; vẫn còn cơ sở khám chữa bệnh vi phạp quy định hoặc chưa đảm bảo an toàn an phòng chống dịch.

Từ những nguy cơ nêu trên, các chuyên gia phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội vẫn đang hết sức phức tạp, đặc biệt trong tuần sát thời điểm diễn ra ngày bầu cử 23/5/2021.

Để khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn bình yên cho Nhân dân, đồng thời tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt thực hiện triệt để một số biện pháp.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Phúc Thọ.

Người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm trước thành phố

Một, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt các ổ dịch mới phát sinh.

Trong đó, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xét nghiệm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người từng đến thành phố Đà Nẵng: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố chậm nhất ngày 17/5/2021.

Sở Y tế chủ động đề xuất xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng để đánh giá tình hình, tham mưu, báo cáo UBND TP kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc lập danh sách với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao hoàn thiện việc lập danh sách, gửi Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã để quản lý trước ngày 17/5/2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo TP.Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

"Đối với những công nhân làm việc trong các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành nhưng cư trú và sinh sống trên địa bàn Hà Nội thì chính quyền địa phương phải quản lý chặt (có danh sách cụ thể) và yêu cầu những người này tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch", Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp cơ sở xã, phường, thị trấn/thôn, tổ dân phố, khu dân cư, các lực lượng chức năng đặc biệt là tổ COVID cộng đồng phối hợp Công an cơ sở tăng cường hơn nữa việc bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú trên địa bàn quản lý…

"Siết chặt việc quản lý các khu cách ly tập trung, đặc biệt là cách ly F1, đảm bảo tuân thủ các quy định về cách ly tập trung, trong đó lưu ý việc giãn cách nhằm không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Nếu để xảy ra việc lây nhiễm chéo đơn vị Thường trực quản lý khu cách ly phải chịu trách nhiệm".

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, ghi chép và lưu trữ thông tin hành khách trên tất cả các phương tiện vận tải công cộng. Phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. "Yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo công tác phòng chống dịch khi hoạt động giao thông vận tải", ông Chu Ngọc Anh chỉ thị.

Đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong toàn bộ việc thực hiện, triển khai các biện pháp, các ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội.

Hà Nội đã sẵn sàng cho các công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử ĐBQH và HĐND

Liên quan đến công tác bầu cử, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hoạt động các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương chuẩn bị tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

"Toàn bộ hệ thống chính quyền các ngành, các cấp, các địa phương quán triệt sâu sắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của UBND TP, của Chủ tịch UBND TP về các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi quản lý; thường xuyên đánh giá các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, công sở, đảm bảo không để lây nhiễm trong các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp.

Căn cứ tình hình dịch bệnh biến động hàng ngày; thường xuyên kiểm tra các kịch bản trong các tình huống, kịp thời điều chỉnh phương án nhân sự, quy trình phòng dịch, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định sẵn sàng trong mọi tình huống, đặc biệt tại các Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử tại cơ sở", ông Chu Ngọc Anh nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động liên quan công tác bầu cử.