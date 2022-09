Chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Giám đốc Suk Jin Young) phối hợp với trường Đại học Hạ Long đã tổ chức thành công chương trình "Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh năm 2022" từ ngày 29 đến 30/8/2022 tại trường tại TP. Hạ Long. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Hàn Quốc và Quảng Ninh cắt băng khai mạc Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh. Ảnh: BTC.

Hàng nghìn sinh viên, học sinh và người dân TP. Hạ Long hào hứng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Hàng nghìn sinh viên, học sinh và người dân TP. Hạ Long đã rất thích thú, hào hứng khi lần đầu tiên được trải nghiệm những nét văn hóa Hàn Quốc đa dạng như mặc thử trang phục Hàn Quốc (hanbok), thưởng thức những món ăn Hàn Quốc được nhiều người yêu thích như miến trộn, cơm cuộn, kim chi, bánh gạo cay, nước gạo; tìm hiểu du lịch Hàn Quốc qua hình ảnh, tư liệu và chơi các trò chơi nhận quà lưu niệm; tìm hiểu nội dung sáng tạo Hàn Quốc; tìm hiểu về ngôn ngữ Hàn Quốc…

Sinh viên Đại học Hạ Long trải nghiệm với ẩm thực và thời trang Hàn Quốc. Ảnh: BTC.

Đặc biệt, chương trình biểu diễn đặc sắc đã mang đến những giây phút thư giãn tuyệt vời dành cho sinh viên và khán giả Hạ Long qua các giai điệu âm nhạc quen thuộc của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, những ca khúc hay điệu nhảy "hit" của K-pop như: Nobody của Wonder Girls, You are my everything (Ca khúc trong phim Hậu duệ mặt trời), Fire của BTS….và màn biểu diễn taekwondo độc đáo của ca sỹ Trung Quân Idol, nhóm nhạc Minh Tốc và Lam, nhóm Pha Lê, nhóm nhảy cover K-pop The A-code, đội biểu diễn taekwondo Flame Team.

Các chương trình nghệ thuật sôi động, cuốn hút giới trẻ và người dân Quảng Ninh. Ảnh: BTC.

TP Hạ Long nơi có Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới 2 lần được UNESCO công nhận, được biết đến là địa điểm du lịch nổi tiếng và yêu thích của nhiều người Hàn Quốc. Trường Đại học Hạ Long, một trong những cơ sở đào tạo uy tín, có vị thế hàng đầu về đào tạo nguồn lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật và ngôn ngữ và là nơi vun đắp ước mơ của nhiều thế hệ trẻ Quảng Ninh.

Lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sỹ. Ảnh: BTC.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc hy vọng chương trình lần này sẽ là dịp để người dân Việt Nam tại các địa phương nói chung và sinh viên, học sinh, người dân Quảng Ninh nói riêng hiểu nhiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc, đồng thời tăng cường hơn nữa giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước sau khi trải qua biết bao khó khăn vì đại dịch.