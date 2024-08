Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh đút túi gần nửa tỷ nhờ trồng loại cây “siêu trái”, có vị chua

Clip: Người trồng chanh ở huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) được mùa, giá cao.

Cây trồng chủ lực của địa phương

Toàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh có trên 400 ha trồng chanh, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Đức Lĩnh với diện tích 312ha. Từ việc trồng tự phát, nhưng với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, mang lại thu nhập ổn định, diện tích chanh ngày càng được mở rộng và cây chanh đã được người dân chọn là cây trồng chủ lực của địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Đường và anh Nguyễn Tiến Dũng ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phấn khởi vì vườn chanh trĩu quả, giá cao. Ảnh: PV

Trên các triền đồi ở xã miền núi Đức Lĩnh, những vườn chanh xanh mướt, trĩu quả. Thời điểm này, người mua người bán trở nên nhộn nhịp, những chuyến xe chở đầy chanh lại đi các nẻo đường nhập cho các chợ đầu mối, nhà hàng…

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Đường, ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh đã có hơn 15 năm gắn bó với cây chanh trên diện tích hơn 2ha. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cây chanh cho năng suất cao qua từng vụ.

Chị Đường cho biết: "Vụ chanh chính vụ này, gia đình tôi ước thu hơn 18 tấn quả. Chanh được mùa, được giá nên gần một tuần nay cả nhà luôn bận rộn việc thu hái. Với giá dao động từ 11.000 - 12.000 đồng/kg, gia đình tôi ước thu về trên 250 triệu đồng".

"Cây chanh cho thu hoạch hai vụ trong năm, vụ chính từ tháng 7 đến cuối tháng 8, vụ trái từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Nếu chăm sóc tốt, tuổi thọ của một gốc chanh có thể lên đến hơn 20 năm. Những năm gần đây, cứ vào kỳ thu hoạch là thương lái đến tận vườn thu mua, việc xuất bán của bà con nhờ đó cũng đỡ vất vả hơn", chị Đường bật mí.

“Vựa chanh” Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh được mùa, người dân đang tất bật bước vào thời điểm thu hoạch chính vụ. Ảnh: PV

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây chanh mang lại, gia đình anh Nguyễn Văn An, trú ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh đã cải tạo lại hơn 1ha đất đồi trước kia trồng sắn hiệu quả kinh tế thấp sang trồng chanh. Đến nay, hơn 300 gốc đã cho thu hoạch năm thứ 2. Nhờ chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật nên chanh sai quả, mọng nước, mẫu mã quả đẹp, được thương lái đến tận vườn thu mua.

Anh Nguyễn Văn An chia sẻ: "Gia đình mới đầu tư trồng chanh 4 năm, trồng chanh nhẹ công chăm sóc, kỹ thuật trồng không quá khó, quan trọng chọn được giống chanh đảm bảo chất lượng, lưu ý kỹ thuật cắt tỉa, tủ gốc, chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển. Đối với vườn chanh của gia đình chủ yếu bón phân chuồng hoai mục, hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học nên cây khỏe, mới vụ thứ 2 thu hoạch nhưng cho năng suất quả cao, chất lượng quả đảm bảo an toàn nên được nhiều khách hàng đặt mua.

Nhờ thổ nhượng đất, khí hậu ôn hoà mà "vựa chanh" ở huyện miền núi Vũ Quang, Hà Tĩnh được mùa. Ảnh: PV

"Hiện gia đình đã xuất bán hơn 3-5 tạ chanh. Dù thời tiết nắng nóng chanh vẫn phát triển tốt, quả to đẹp, được giá, dự tính vườn chanh hơn 1ha này sẽ cho thu hoạch hơn 8 tấn quả, đem lại nguồn thu khoảng 100 triệu đồng.

Chanh là loại quả dùng hàng ngày trong các bữa ăn gia đình, nhà hàng… nên tiêu thụ mạnh, đặc biệt là vào mùa hè. Gia đình khá yên tâm khi gắn bó với loại cây này. Hiện nay, bên cạnh thu hoạch chanh quả, chúng tôi đang cải tạo thêm đất vườn đồi để mở rộng trồng thêm 200 gốc chanh vào tháng 10 tới", anh Anh phấn khởi nói.

Nông dân khởi sắc từ cây chanh

Theo người trồng chanh lâu năm ở xã Đức Lĩnh, mới vào đầu mùa vụ, nhưng bà con đã được thương lái trên địa bàn cũng như ở TP Vinh (Nghệ An), Quảng Bình đến hỏi mua cả vườn, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, không có tình trạng găm hàng, ép giá.

Chanh ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh quả to, đều, đẹp, mọng nước nên được thương lái đến thu mua tại vườn. Ảnh: PV

Anh Lê Quốc Huy (một thương lái ở TP Vinh, Nghệ An) chuyên thu mua chanh trên địa bàn xã Đức Lĩnh, cho hay: "Nhiều năm nay, chúng tôi lựa chọn xã Đức Lĩnh để vào thu mua chanh với số lượng lớn. Chanh ở đây khác với những vùng khác, vỏ mỏng, nước nhiều, quả to đẹp. Đặc biệt, chanh ở vùng này có mùi thơm mát, đặc trưng của vùng đồi núi, giá có cao hơn so với mặt bằng chung nhưng chúng tôi vẫn mua, vì chanh ở đây được người tiêu dùng từ Bắc chí Nam rất ưa chuộng".

Chanh ở huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh được mùa, giá bán ổn định. Ảnh: PV

"Bình quân mỗi ngày tôi thu mua từ 5 - 6 tấn chanh gửi đi các tỉnh tiêu thụ. Thị trường đang thuận lợi nên tôi tranh thủ thu mua cho bà con. Hiện tại, chanh được thu mua tại vườn với giá từ 11.000 - 12.000 đồng/kg, tùy kích cỡ của quả. Hy vọng những ngày tới giá chanh sẽ tăng để bà con có thêm thu nhập", anh Huy cho biết

Theo bà con xã Đức Lĩnh, cây chanh rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất đồi địa phương nên dễ trồng và chăm sóc, năng suất đạt cao. Từ trồng chanh, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá của địa phương.

Chanh Vũ Quang, Hà Tĩnh đã tạo nên thương hiệu, giúp người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh, cho biết: "Nhiều năm qua, cây chanh được xem là cây trồng chủ lực của địa phương. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, năng suất và sản lượng chanh khá cao, ước tính với diện tích khoảng 290ha chanh đang cho thu hoạch quả, vụ này sẽ đạt sản lượng hơn 5.200 tấn. Điều đáng nói, chanh thu hoạch đến đâu, thương lái đến tận vườn thu mua đến đó, giá bán hơn những năm trước nên người dân rất phấn khởi".

"Hiện nay, bên cạnh đôn đốc bà con tập trung thu hoạch để đảm bảo nguồn thu, chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn người dân kiểm tra, loại bỏ những cây già cỗi, năng suất thấp để có kế hoạch trồng lại và mở rộng diện tích trồng mới. Chú trọng áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân", ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh, nói.