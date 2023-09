Người dân muốn trả mặt bằng kinh doanh vì đường hư hỏng, bụi bay mù mịt

Đường Nguyễn Hoàng hư hỏng khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Clip: Vũ Quyền

Thuê mặt bằng để mở cửa hàng bán đồ ăn cách đây đã hơn 3 tháng, hiện tại anh N.LT. - chủ một quán bán đồ ăn khác trên đường Nguyễn Hoàng cho hay cũng chuẩn bị trả mặt bằng, kiếm nơi khác kinh doanh.

"Mấy hôm nay tôi đang xem mặt bằng chỗ khác. Tôi cũng báo chủ nhà việc muốn chuyển nơi khác để mở quán rồi. Chủ nhà bảo cho tôi thêm một tháng, nếu bán không được nữa thì thôi", vừa mở điện thoại cho xem tin nhắn với chủ nhà, anh T nói.

Những ngày trời nắng, các xe chạy nhanh làm bụi bốc lên. Ảnh: Vũ Quyền.

Anh T cho biết, trước khi mở quán ở đây, anh cũng đến khảo sát vị trí. Tuy nhiên, anh không nghĩ việc con đường bị hư hỏng lại ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán nhiều như vậy.

"Đồ ăn tôi nấu người ta vẫn đặt qua mạng, thế nhưng đường này bụi quá, khách ghé vào ăn trực tiếp nhìn cảnh bụi bặm, lần sau người ta cũng không vào nữa. Hôm nào nắng thì không có khách, hôm nào mưa xong, trời mát thì mới có khách" anh T nói.

Theo ông chủ cửa hàng đồ ăn này, một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở trên đường vẫn thường xuyên đi trám lại những vết hư hỏng trên mặt đường, thế nhưng việc này cũng không giúp ích nhiều vì đường vẫn hỏng liên tục.

"Tôi đang chuẩn bị trả mặt bằng lại cho chủ nhà, bởi đường bụi quá, ngày nắng thì khoảng 30 phút lại phải lau chùi bàn ghế một lần vì bụi đóng lại thành lớp. Trong khi đó, trời mưa thì lại bị ngập vì nước không thoát được", anh T tâm sự.

Nhiều vũng nước xuất hiện trên đường sau khi trời mưa. Ảnh: Vũ Quyền.

Anh T cũng cho rằng, hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Hoàng không hiệu quả, bởi tim đường thấp, cống thoát nước cao, khiến mỗi lần mưa nước rất khó thoát.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đường Nguyễn Hoàng có nhiều vị trí hư hỏng, xuất hiện ổ gà, lớp nhựa đường trên bề mặt đã bị bào mòn, lởm chởm đá dăm bong tróc. Đặc biệt, mỗi khi có phương tiện chạy qua, bụi lại bốc lên dày đặc.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều khu vực lề đường đã bị hỏng nặng, tạo thành những chỗ sâu tới 20-30cm so với mặt đường. Ngoài ra, đa số các cống thoát nước trên đường đều cao hơn mặt đường khiến nước mưa không thể thoát mà đọng thành vũng.

Nhiều vị trí lề đường bị hỏng nặng, sâu 20-30cm so với mặt đường. Ảnh: Vũ Quyền

Do đường hỏng, tồn tại nhiều ổ gà, vũng nước khiến người dân đi qua đều phải giảm tốc độ để tránh, ai không để, phóng nhanh qua rất dễ bị té.

"Buổi sáng cách đây gần 3 tháng cũng có một trường hợp té xe do sụp ổ gà, lái xe sau đó được người dân chở vào bệnh viện xử lý vết thương", một người dân cho hay.

Trước đó, giữa tháng 4/2023, Dân Việt cũng đã có phản ánh tình trạng người dân khổ sở vì đường Nguyễn Hoàng, thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh dài khoảng 1,2 km xuống cấp dẫn đến cảnh trời nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt khiến người dân khổ sở.

Cũng trong tháng 4/2023, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản kết luận liên quan đến tình hình giao thông khu vực khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP.Thủ Đức.

Liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu vực nêu trên, Sở GTVT cho biết, sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trong dự án cũng như tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Theo tìm hiểu, đường Nguyễn Hoàng có lộ giới quy hoạch là 37,5m. Trong đó, chiều rộng 17,5m thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà TP.HCM, phần này đã đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh. Về 20m bề rộng còn lại, thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm chưa đầu tư xây dựng do chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng.