Người dân nườm nượp đổ về TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh đón hơn 154.000 khách

Tân Sơn Nhất tiếp tục lập đỉnh

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 17/2 đơn vị dự kiến khai thác 969 chuyến bay. Trong đó, 486 chuyến bay đi (gồm 343 chuyến quốc nội, 143 chuyến quốc tế), 483 chuyến bay đến (gồm 344 chuyến quốc nội và 139 chuyến quốc tế).



Dự kiến, lượng khách trong hôm nay hơn 154.000 người. Trong đó, 58.214 khách đi (gồm 32.757 khách quốc nội, 25.457 khách quốc tế), 95.818 khách đến (gồm 70.263 khách quốc nội và 25.555 khách quốc tế). Đây là lượng khách kỉ lục trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Trong đó, các khung giờ cao điểm có lượng khách đến ở nhà ga quốc nội nhiều nhất là 9 - 11 giờ và khung giờ chiều tối với lượng khách kỉ lục hơn 5.000 khách/giờ.

Lượng khách đông đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày Mùng 8 Tết. Ảnh: TIA

Lượng khách đông đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cuối tuần đã dẫn đến tình trạng hành khách từ các sân bay địa phương miền Trung, phía Bắc bị delay. Nhiều hành khách phản ánh vì tình trạng khách đông, chuyến bay đến nhiều nên vào các khung giờ cao điểm việc lấy hành lý rất chậm. Một số người cho biết sau khi chuyến bay hạ cánh họ phải chờ đợi từ 20-30 phút mới nhận được hành lý kí gửi của mình.

Chị Thu Phương (bay từ Quảng Bình vào TP.HCM) cho biết mình làm thủ tục xong thì nhận nhìn thấy bảng thông báo chuyến bay bị delay 2 giờ vì lý do khai thác. Sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chị phải tiếp tục chờ đợi 35 phút mới lấy được hành lý kí gửi của gia đình.

"Nhiều người chơi Tết đến cuối tuần mới trở lại TP.HCM làm việc, học tập nên sân bay hôm nay đông lắm. Bay vào các giai đoạn cao điểm thế này tôi cũng xác định tâm lí là sẽ chậm trễ, chỉ mong không phải chờ đợi quá lâu", chị Phương chia sẻ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8/2/2024 đến ngày 14/2/2024 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đạt hơn 1,5 triệu hành khách (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Sân bay Tân Sơn Nhất đón khách kỉ lục trong ngày cuối tuần. Ảnh: TIA

Trong đó vận chuyển hành khách quốc tế đạt xấp xỉ 748,6 nghìn khách (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762,4 nghìn hành khách (giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8,56 nghìn tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá trong cao điểm Tết vẫn xảy ra tình trạng chậm chuyến (chủ yếu do vấn đề khai thác của các hãng hàng không), nhưng các hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ đã phối hợp trong việc phục vụ hành khách. Qua đó, giảm thiểu những tác động tiêu cực và những bất tiện cho hành khách tại cảng hàng không.