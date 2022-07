Người đàn ông bị bắt vì lộ việc buôn hàng cấm sau khi vi phạm giao thông

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Vỹ (SN 1982, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về tội buôn bán hàng cấm.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Vỹ về hành vi buôn bán hàng cấm. Ảnh: C.Q.

Trước đó, vào lúc 6h20 phút ngày 25/6, tại tuyến đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Huế phát hiện xe ô tô 74A-9075 do Nguyễn Ngọc Vỹ điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ.

650 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet được công an phát hiện trên xe ô tô do Nguyễn Ngọc Vỹ điều khiển. Ảnh: C.Q.

Trong quá trình xử lý việc vi phạm luật giao thông của Vỹ, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô 74A 9075 chở 650 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet tương ứng với 6.500 gói thuốc.

Sau đó vụ việc được Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Huế bàn giao vụ việc cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an thành phố Huế thụ lý.