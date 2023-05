Người đàn ông bị đâm tử vong trên đường phố ở Hà Nội

Ngày 2/5, Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong. Cụ thể, chiều 1/5, một người đàn ông bị đâm tử vong ở phố Phùng Khoang (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm).

Nhà chức trách cho biết, ngay sau khi gây án, nghi phạm đã đi đầu thú.

Bước đầu xác định, giữa nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn từ trước. Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, 2 bên đã xảy ra cự cãi. Nghi phạm lúc đó đã rút dao đâm tử vong người đàn ông.

Một người đàn ông bị đâm tử vong ở phố Phùng Khoang vào chiều 1/5. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/DV

Ở một diễn biến khác, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Công an TP.Hà Nội, về tình hình giao thông trên địa bàn TP, trong ngày 1/5 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 2 vụ tai nạn trên làm 2 người chết, gồm 1 vụ 1 người chết do va chạm giữa ô tô với xe mô tô tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn; 1 vụ 1 người chết do người điều khiển xe mô tô tự gây tai nạn tại trước số 20/151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 190 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 61 phương tiện, 59 bộ giấy tờ, tước 27 giấy phép lái xe. Xử phạt 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

1 vụ tai nạn giao thông ở Quất Động (Thường Tín, TP.Hà Nội) vào chiều qua (1/5). Ảnh: Phạm Hiệp

Công an huyện Ba Vì lập hồ sơ, bàn giao 1 vụ, 2 đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi rú ga, nẹt pô tạo tiếng ồn khi tham gia giao thông cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội để xử lý theo quy định.

Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cả 11 trường hợp đều vi phạm quy định về nồng độ cồn; phát hiện và bàn giao 10 đối tượng điều khiển xe mô tô nẹt pô gây ồn cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận, xử lý 23 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng đài 113 tiếp nhận 20 tin liên quan an ninh, trật tự, điều động 20 lượt phương tiện, 80 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 3 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ, kịp thời điều động 6 lượt phương tiện, 36 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.