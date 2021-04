Người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh tử vong

Thông tin từ Zing: Tối 26/4, Công an TP.Thuận An đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Phú.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Nguồn: Công Lý

Khoảng 19h cùng ngày, anh Nguyễn Tấn Đ. (38 tuổi) đang ở ki-ốt thuộc phường An Phú, TP.Thuận An thì 4 người tìm gặp. Trong lúc nói chuyện, ông Đạt và nhóm này xảy ra mâu thuẫn.

Bị đánh đập, anh Đ. nằm gục tại chỗ, còn các nghi phạm lên xe bỏ đi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin từ Công Lý: Theo người dân, anh Đ. sinh sống tại ki ốt trên cùng vợ, con. Hiện tại, người vợ đang mang bầu. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một nguồn tin cho hay, anh Đ. có vay mượn một số tiền với lãi suất cao và không thể tiếp tục trả được nên mới xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.