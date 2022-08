Người dân phản đối trạm thu phí BOT ở Thái Bình: Trách nhiệm thuộc về ai?

Chưa có phương án giải quyết bất cập tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B

Với phương án tháo gỡ bất cập tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty CP Tasco cho biết, ngày 18/8, UBND tỉnh Thái Bình đã làm việc với các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng đại diện Công an tỉnh và các đơn vị liên quan về những vấn đề xảy ra tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B.



Phương tiện tài xế đưa tới trạm thu phí BOT trên quốc lộ 39B. Ảnh: A.T

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng đã làm việc với Công ty CP Tasco (chủ đầu tư), Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án, trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động thu phí tại trạm thu phí BOT Thanh Nê) để bàn những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí.



Đại diện Tasco cho biết: "Hiện, phương án thu phí tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B vẫn giữ nguyên, đồng thời có các kênh tuyên truyền tới bà con. Các đơn vị chưa bàn tới các giải pháp khác".

Trước khi đặt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B, tháng 2/2015, UBND tỉnh Thái Bình đã có công văn số 361/UBND-CTXDGT gửi Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính, về việc thỏa thuận vị trí trạm thu phí dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh thái Bình) theo hình thức BOT.



Qua đó, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận vị trí xây dựng trạm thu phí hoàn vốn cho dự án tại vị trí Km13+250 Quốc lộ 39B là điểm đầu dự án BOT 39B thuộc xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Trách nhiệm thuộc về ai?

Sau khi xem xét tính pháp lý, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính cho rằng, vị trí đặt trạm thu phí dự kiến tại Km13+250 thuộc Quốc lộ 39B (đường tỉnh ĐT.458) không nằm trong phạm vi tuyến QL37B theo Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính thống nhất "trả lại" thẩm quyền quyết định vị trí đặt trạm thu phí cho tỉnh Thái Bình theo quy định.

Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B. Ảnh: A.T

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì (?) vị trí đặt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận tại văn bản số 2303/UBND-CTXDGT ngày 10/07/2015 để hoàn vốn BOT dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, theo đó chấp thuận vị trí xây dựng trạm tại lý trình Km13+250 đường tỉnh 458 (đường 39B) thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương.

Thiết kế bản vẽ thi công trạm thu phí đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình thẩm định tại báo cáo kết quả thẩm định số 420/SGTVT-KTTĐ ngày 15/04/2016, và có 2 vị trí đặt trạm thu phí. Cụ thể, vị trí 1 đặt trạm thu phí nằm trên tuyến nhánh; vị trí 2 đặt trạm thu phí trên tuyến đường cũ (TP.Thái Bình đi Tiền Hải).

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bộ Giao thông vận tải khẳng định: "Đây là dự án giao thông do tỉnh Thái Bình ký kết với nhà đầu tư để thực hiện dự án. Phương án đặt trạm, phương án thu phí do tỉnh Thái Bình thống nhất với nhà đầu tư, do đó, UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm xử lý giải quyết những bất cập tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B.

Trước đó, ông Vũ Tuấn Anh - Phó giám đốc Công ty CP Tasco Nam Thái cho biết, để trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B hoạt động trở lại, chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tasco đã đề xuất và được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt chính sách miễn giảm cho các đối tượng theo Quyết định 326/QĐ-UBND ban hành ngày 06/02/2017.

Các phương tiện được miễn giảm phí khi đi qua trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B gồm các loại xe theo thông tư 35/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, và các phương tiện vận tải (xe chở người, chở hàng hóa) của các hộ dân có đăng ký phương tiện tại tỉnh Thái Bình và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các huyện Kiến Xương và Tiền Hải.

Cùng với đó, là các phương tiện vận tải của các doanh nghiệp vận tải có đăng ký phương tiện và có đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải. Xe buýt vận tải hành khách theo luồng tuyến đã được quy hoạch theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh Thái Bình. Xe của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải (xe công).