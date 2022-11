Người dân miền núi đăng ký xe tại cơ sở

Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện việc đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy ở 118 xã, thị trấn thuộc 12 huyện thị trong tỉnh. Để đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, ngành Công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị với nhiều giải pháp phù hợp với từng địa bàn cơ sở.

Công an xã Võ Miếu thực hiện hoàn thành đăng ký xe máy cho người dân chỉ với 5 phút. Ảnh: Hoan Nguyễn

Việc đăng ký xe cho người dân tại Công an cấp xã, thị trấn bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực. Tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại khi đăng ký, niềm vui và sự phấn khởi hiển hiện trên gương mặt mỗi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc tại các huyện miền núi như Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập…

Trước đây, người dân xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn) phải gác lại công việc một ngày, đi hàng chục cây số để đăng ký xe máy. Nhưng hiện nay, người dân chỉ cần đến Công an địa phương và mất chưa đến 10 phút là có thể hoàn thành mọi thủ tục.

Trung tá Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Công an xã Võ Miếu cho biết, khi có văn bản chỉ đạo thực hiện Thông tư 15 và Thông tư 16 của Bộ Công an về phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp xã, Công an xã Võ Miếu đã bố trí cán bộ tham gia lớp tập huấn theo nội dung các Thông tư này về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như máy móc, trang thiết bị để phục vụ cho công tác đăng ký xe tại xã Võ Miếu.

Theo anh Hà Quang Khánh (xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), trước đây, những người trong làng, xã của anh phải đi hơn 20km đến Công an huyện để làm thủ tục cấp biển số xe. Đôi lúc, mang thiếu giấy tờ lại phải đi về, mất vài ngày mới có thể làm xong thủ tục.

"Hiện nay, ngay tại trụ sở Công an xã, cán bộ gần gũi hướng dẫn việc cấp biển xe dễ hiểu, dễ làm theo. Như tôi chỉ mất chưa đến 10 phút là thực hiện xong các bước để đăng ký xe. Việc thay đổi này không chỉ giúp tôi mà còn nhiều người dân trong một ngày, vừa ra đồng làm ruộng lúc sáng sớm, vừa tranh thủ giờ hành chính làm việc của cán bộ Công an xã để đến làm thủ tục cấp biển xe.

Nói chung, người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích, từ tiết kiệm được thời gian đến việc không tốn chi phí đi lại, không mất công mất việc mà lại rất thuận tiện, hoàn thành các thủ tục đăng ký xe nhanh gọn" - anh Khánh cầm trên tay chiếc biển số xe máy vừa mới được cấp, phấn khởi nói.

Bước cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính từ đăng ký xe cấp xã

Ông Phạm Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn nhấn mạnh, việc phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã, thị trấn là chủ trương lớn của Bộ Công an.

Huyện Thanh Sơn xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo bước tiến, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của chính quyền các cấp, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Sự hài lòng, đánh giá cao của người dân là động lực để mỗi cán bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký xe cho người dân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đặc biệt, người dân vùng miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thường gặp khó khăn trong việc kê khai các thông tin cá nhân. Do đó, khi đưa việc đăng ký xe về xã, cán bộ Công an cấp cơ sở nắm chắc từng hộ dân trên địa bàn mình quản lý sẽ hỗ trợ người dân được tốt hơn, hiệu quả cao hơn.

Trưởng Công an xã Võ Miếu Nguyễn Tiến Hiệu cho biết, đến nay Công an xã Võ Miếu đã cấp hơn 70 đăng ký xe mới cho người dân. Ngày đông, có tới hơn 10 người đến xã đăng ký xe. Bình thường, chỉ mất 5 phút là xử lý xong một trường hợp đăng ký. Tuy nhiên, có lúc mạng internet kết nối yếu, chập chờn, ảnh hưởng quá trình truyền tải, cập nhập vào hệ thống thông tin khai báo, dẫn đến thời gian đăng ký kéo dài hơn một chút.

Toàn tỉnh Phú Thọ, sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe, Công an cấp xã đã đăng ký hàng nghìn xe mô tô, xe gắn máy các loại.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, tỉnh Phú Thọ sẽ bố trí những cán bộ chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến những quy định về công tác đăng ký quản lý phương tiện cho nhân dân để nắm rõ, tự chủ động hoàn thiện các hồ sơ trước khi đến cơ quan đăng ký làm việc để hạn chế việc đi lại cho nhân dân.