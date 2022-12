Người dân ùn ùn mua đặc sản Tết đổ về TP.HCM

Sáng 27/12, rất đông người dân đổ về khu vực quanh tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) - nơi đang diễn ra Lễ hội "Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023" để mua sắm đặc sản.

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, đặc sản từ khắp các vùng miền đều có mặt tại lễ hội này. Dù không phải cuối tuần nhưng càng về trưa, lượng khách càng đông hơn.

Hầu hết là các bà nội trợ đi tìm mua đặc sản để dùng trong gia đình, một số có thể để được lâu thì các bà nội trợ cũng tranh thủ mua sớm để dành Tết.

Dừng trước gian hàng mắm tôm chua, cà pháo, kiệu ngâm, bà Lê Thị Hòa (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết hầu như năm nào cũng trữ sớm và trữ nhiều các sản phẩm này.

“Món này đơn giản nhưng dễ ăn mấy ngày Tết, cuốn bánh tráng, ăn cơm đều được cả. Đã lâu rồi gia đình tôi không tự làm nữa. Các sản phẩm này hợp vị, bảo quản được lâu”, bà Hòa nói.



Tôm khô Cà Mau, đặc sản sông nước miền Tây cũng có mặt tại lễ hội. Đây là sản phẩm được nhiều gia đình ưa thích dịp Tết. Doanh nghiệp này cũng chuẩn bị sản lượng lớn để cung cấp cho thị trường, nhất là thị trường tiềm năng tại TP.HCM.



Nem chả các loại cũng là mặt hàng đắt khách dịp Tết. Bà Hồ Thị Ái Hóa - Tổng giám đốc Công ty Hoa Doanh, giới thiệu các loại chả tới người tiêu dùng. Bà cho biết chả cá chép là sản phẩm bán rất chạy dịp Tết. Nhiều khách hàng mua dùng thử và hỏi thông tin về việc mua hàng cận Tết.

“Sản phẩm của chúng tôi hầu như phủ các siêu thị tại TP.HCM”, bà Hoa nói.



Ông Lê Duy Toàn - Giám đốc Duy Anh Foods, chuyên sản xuất các loại bún từ rau củ quả, bánh tráng cho biết đây là nhóm hàng được người Việt chuộng dịp Tết. Vì vậy, để chuẩn bị cho thị trường Tết, doanh nghiệp cũng tăng cường sản xuất, tuyển thêm nhiều lao động thời vụ.

Mới đây, doanh nghiệp cũng cho ra mắt sản phẩm bún ngũ cốc để đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp cũng giới thiệu giỏ quà, hộp quà Tết với các sản phẩm đặc trưng là nông sản, đặc sản. Mỗi giỏ quà Tết chỉ từ hơn 200.000 đồng, bên trong là các loại bánh, mứt, đặc sản, phù hợp biếu tặng.



Nhiều gian hàng đặc sản, sản phẩm vùng miền còn đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng. Chị Nguyễn Hằng - đại diện thương hiệu mủ trôm Dương Thảo (Ninh Thuận), cho biết mủ trôm trồng tại Ninh Thuận có hương vị đặc trưng riêng. Các sản phẩm thuộc thương hiệu đang khuyến mãi mua 5 tặng 1.



Lễ hội Tết Xanh quà Việt này có quy mô lên đến 100 gian hàng, với hơn 1.000 sản phẩm nông sản, đặc sản đến từ Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Phú Quốc, Bình Dương, Ninh Thuận…

Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành lương thực, thực phẩm, chuyên cung cấp những sản phẩm đặc sản Tết cũng có mặt để giới thiệu đến người dân TP.HCM.



Về chất lượng, các sản phẩm tham gia Lễ hội Tết Xanh quà Việt là sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, chỉ dẫn địa lý… Lễ hội do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm BSA, CLB Doanh nghiệp dẫn đầu LBC, Hiệp hội nước mắm truyền thống và Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực tổ chức.



Lễ hội Tết Xanh quà Việt diễn ra đến ngày 1/1/2023. Ngoài trưng bày, bán các loại đặc sản Tết, lễ hội còn có các chương trình hoạt động của nghệ nhân các làng nghề truyền thống, dân tộc đến từ Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ luân phiên biểu diễn theo những khung giờ khác nhau.