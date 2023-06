Sau màn biểu diễn "gây sốt" trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng ACB, cái tên Trần Hùng Huy được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Tính đến 17h ngày 7/6, chỉ cần tìm kiếm từ khóa "Trần Hùng Huy" sẽ cho ra 17.100.000 kết quả trong vòng 0,27 giây. Từ khóa này vượt qua cả lượt tìm kiếm của "HieuThuHai" với 1.880.000 kết quả (0,32 giây), "Đen Vâu" với 2.220.000 kết quả (0,35 giây)… Trước đó, trong ngày 5/6, khi clip viral của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến thì từ khóa "Trần Hùng Huy" cũng đã đứng đầu lượt tìm kiếm trong ngày với hơn 50.000 lượt.

Màn biểu diễn gây bão của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy vẫn đang gây sốt cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV.

Những thông tin liên quan đến màn trình diễn gây "bão" vừa qua cũng như đời tư, công việc của vị chủ tịch điển trai này được dân mạng "săn lùng" tích cực. Trên mạng xã hội, doanh nhân nổi tiếng này được "hội chị em" hết lời khen ngợi, ví như nam thần bước ra từ truyện ngôn tình khi vừa sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ lại đa tài, bản lĩnh và giàu có.

Theo số liệu của thống kê của YouNet SocialTrend, màn trình diễn "gây sốt" của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc "hot" nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ trước (tính tới 13h ngày 6/6/2023). Con số này vượt qua cả chương trình Rap Việt mùa 3. YouNet Media Ghi nhận 58.670 tương tác và 6.750 lượt thảo luận về màn trình diễn này trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổng thảo luận về Chủ tịch Trần Hùng Huy, cũng gia tăng mạnh mẽ trên Mạng xã hội, ghi nhận 30.761 thảo luận chỉ trong 2 ngày 05/06/2023 - 06/06/2023 (tính tới 13h).

Tiết mục của Chủ tịch Trần Hùng Huy đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc "hot" trên mạng xã hội. Ảnh: YouNet SocialTrend.

Tốc độ gia tăng thảo luận này là tương đương với sức hút của các ngôi sao âm nhạc hạng A tại Việt Nam, soi chiếu với lượng thảo luận trung bình một ngày về Sơn Tùng M-TP đạt cũng khoảng 30.000 thảo luận/ngày trong thời gian cao điểm ra mắt Making My Way mới đây.

Ca sĩ - chuyên viên thanh nhạc Thanh Lan là người đã trực tiếp dạy thanh nhạc cho Chủ tịch Trần Hùng Huy khi anh tập bản "Always Remember Us This Way" – một bản "hit" của Lady Gaga và "Cô đơn trên Sofa" – bản "hit" của Hồ Ngọc Hà. Trước đó, trong gala kỷ niệm 25 năm của ngân hàng ACB cách đây 5 năm, chính ca sĩ Thanh Lan là người đã dạy vị Chủ tịch sinh năm 1978 hát nhiều bản "hit": Ngày mai em đi, Attention, Uptown Funk, Sau tất cả…

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ - chuyên viên Thanh Lan cho biết, phần bài hát là do đạo diễn Trần Vi Mỹ và Chủ tịch Trần Hùng Huy lựa chọn. Riêng về phần tập thì vì không có thời gian nên cả nhóm chỉ tập luyện trong vòng 1 tuần lễ. Chủ tịch Trần Hùng Huy in lời ra rồi tập từng câu, những chỗ nào hát lớn hoặc bỏ nhỏ thì tập kỹ.

Ca sĩ Thanh Lan và Chủ tịch Trần Hùng Huy trong hậu trường tập luyện. Ảnh: NVCC.

"Vào tập thì hơi cực vì các anh là dân không chuyên, lại không có quá nhiều thời gian nên bắt buộc phải kỹ ngay từ đầu. Nếu đợt trước (dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ngân hàng ACB) thì tập 1 tháng, còn lần này chỉ vọn vẹn có 7 ngày. Anh Huy là người rất nghiêm túc, khi vào tập luyện, hai anh em thống nhất chỗ nào không hát được hoặc không biết cách xử lý bài là phải hỏi ngay. Và đây là lần thứ 2 anh Huy biểu diễn trong một chương trình lớn nên cũng đã có kinh nghiệp để xử lý.

Anh Huy hát thì không thể hay như ca sỹ chuyên nghiệp nhưng được cái quãng giọng rất rộng nên đơn giản hơn khi tập hát note cao hay thấp. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ màn biểu diễn của anh Huy lại "gây bão" đến thế nhưng dưới bàn tay đạo diễn của anh Trần Vi Mỹ thì không gì là không thể. Những hiệu ứng tích cực đang lan truyền cũng rất xứng đáng với một vị Chủ tịch thân thiện như anh Huy", ca sĩ Thanh Lan chia sẻ.

Tiết mục của Chủ tịch Trần Hùng Huy được lên ý tưởng trước 2 tháng

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết, tiết mục của Chủ tịch Trần Hùng Huy được lên ý tưởng trước 2 tháng. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Dân Việt, đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ hiệu ứng màn biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lại mạnh đến thế. Theo đạo diễn Trần Vi Mỹ, anh đã đồng hành với ngân hàng ACB gần 30 năm qua. Ý tưởng cho tiết mục của Chủ tịch Trần Hùng Huy trong gala kỷ niệm diễn ra hôm 4/6 được lên cách đây 2 tháng.

"Để có được tiết mục biểu diễn trong chương trình, Huy khá vất vả vì không có nhiều thời gian, công việc rất bận rộn, chủ yếu tập online. Dù không phải là dân thanh nhạc chuyên nghiệp nhưng Huy lại có trình cảm âm tốt vì được học piano từ bé. Để hát đúng nhạc, Huy phải nhờ sự trợ giúp về thanh nhạc từ ca sĩ Thanh Lan. Ngoài ra, tôi cũng nhờ một biên đạo để kèm riêng cho Huy.

Tôi không cho tiết mục của Huy là trình diễn chuyên nghiệp mà chỉ là bán chuyên nghiệp. Huy vẫn có sự ngô nghê, hồn nhiên của người ngoại đạo nhưng chính điều đó đã tạo nên sự duyên dáng và giúp Huy truyền tải được đúng tinh thần của bài hát.

Phải nói thêm rằng, bản phối của nhạc sĩ Anh Khoa đã giúp cho hai ca khúc tưởng chừng không liên quan mếch nối vào nhau rất khớp. Việc lựa chọn hai bài hát này đều có ý nghĩa riêng. Bài "Always Remember Us This Way" là Huy muốn thay cho lời tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã góp công rất lớn trong việc sáng lập và giữ vững thương hiệu của ngân hàng ACB, bài "Cô đơn trên Sofa" là Huy muốn truyền đến những người kế tiếp mình thông điệp về sự vượt khó, truyền lửa...", đạo diễn Trần Vi Mỹ nói thêm.