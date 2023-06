Lí do clip Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy dầm mình dưới mưa hát “hit” của Hồ Ngọc Hà và Lady Gaga gây bão

Theo đó, trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tối 4/6, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến nhiều người có mặt ngỡ ngàng khi tự đệm đàn, hát và nhảy trên sân khấu dưới trời mưa như một ca sĩ chuyên nghiệp. Trần Hùng Huy đã biểu diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên Sofa nổi đình nổi đám thời gian qua.

Hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Huy Huy dầm mưa hát hit của Hồ Ngọc Hà và Lady Gaga. Ảnh chụp màn hình.

Nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng đàn, hát, nhảy khá điêu luyện mà các clip ghi lại cảnh Chủ tịch Trần Hùng Huy đã được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước vẻ ngoài lịch lãm và tài lẻ của vị chủ tịch 7x.

"Nhìn chủ tịch ACB phong độ vậy không nghĩ đã 45 tuổi", "Chủ tịch này chất quá", "Đời muốn làm ca sĩ mà ba má bắt làm chủ tịch", "Tổng tài ngoài đời thực mà cứ ngỡ chỉ ở trên phim", "Đã giàu có còn tài giỏi, đẹp trai, biết đàn hát. Nam thần đời thực là đây chứ đâu"... nhiều khán giả hài hước bình luận.

Trần Hùng Huy chia sẻ: "Khi chọn trình diễn tiết mục này tôi đã suy nghĩ rất là lâu. Cách đây 5 năm cũng đã làm một tiết mục, năm nay cũng làm một tiết mục. Và tôi chọn bài Always Remember Us This Way là vì muốn cảm ơn tất cả. Cảm ơn những người sáng lập đi trước, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB và bản thân tôi, giống như trong bài hát có câu "You find the light in me that I couldn’t find” (bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi, thứ mà tôi cũng không tìm thấy)".

Cách đây 5 năm (2018) ông Trần Hùng Huy cũng được chú ý khi trình liễn loạt ca khúc "Ngày mai em đi", "Uptown Funk", "Attention". Trong video đang gây bão, ông Trần Hùng Huy chọn thể hiện 2 ca khúc "hit" nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà và Lady Gaga.

Chu tich acb tran hung huy hatClip Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tự đệm đàn, hát và nhảy dưới mưa. Clip: ACB.

Cô đơn trên sofa là ca khúc của Hồ Ngọc Hà, phát hành năm 2022. Nữ ca sĩ kết hợp với giọng ca trẻ Tăng Duy Tân như một cách làm mới bản thân và tiếp cận với lớp khán giả trẻ.

Ngoài ra, Trần Hùng Huy chọn ca khúc Always remember us this way của Lady Gaga như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những người đồng đội và khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều năm qua.

Tác phẩm của Lady Gaga là nhạc phim A Star is Born, từng nhận đề cử Grammy hạng mục Bài hát của năm, nhận chứng nhận Bạch kim tại thị trường Mỹ. Đây là một trong những ca khúc gây sốt mạng xã hội 4 năm trước.

Năm 2021, Hòa Minzy và Văn Mai Hương cũng thu về hàng chục triệu view khi cover Always remember us this way phối với Ngày chưa giông bão.

Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là người trẻ nhất trong đội ngũ lãnh đạo của ACB. Ảnh: TL.

Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là người trẻ nhất trong đội ngũ lãnh đạo của ACB. Anh giữ chức Chủ tịch ACB từ tháng 9/2012 khi mới 34 tuổi và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 10 năm qua.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân với ba chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000, lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2002 tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ. Năm 2011, Trần Hùng Huy nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ.