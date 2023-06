Chỉ sau 1 đêm, hình ảnh và clip Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy với màn thể hiện 2 ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên sofa trong một sự kiện khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Trong đoạn clip được "rần rần" trên mạng xã hội, chủ tịch 7x trổ tài đàn piano, ca hát lẫn trình diễn vũ đạo cuốn hút được khen ngợi không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều người khen ngợi Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy có thể sẽ còn phát triển tốt trong môi trường showbiz Việt.

Được biết, đây cũng không phải lần đầu chủ tịch sinh năm 1978 xuất hiện trên sân xuất khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trước đó, ông Trần Hùng Huy từng gây chú ý khi trình diễn loạt ca khúc Ngày mai em đi, Uptown Funk, Attention...

Ngoài tài năng ca hát không thể phủ nhận Chủ tịch ACB Trần Huy Hùng sở hữu vẻ ngoài điển trai với thân hình săn chắc, trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Ngắm vẻ điển trai của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến chị em nào cũng muốn "đổ gục"

Trong ảnh, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tự tin diện sơ mi trắng kết hợp với quần tây và có màn trình diễn "cực sung" trên sân khấu khi trình diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa”. (Nguồn: FBNV)



Ngoài đời, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến chị em nào cũng muốn "đổ gục" với phong cách thời trang tối giản, chỉn chu tôn khéo vẻ lịch lãm, chuyên nghiệp. (Nguồn: FBNV)

Những bộ âu phục màu trung tính luôn được Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lựa chọn cho những cuộc gặp gỡ đối tác, tham gia sự kiện, hội thảo hay dự một buổi tiệc tối sang trọng... (Nguồn: FBNV)

Sơ mi trắng cùng quần tây được xem là sự lựa chọn không bao giờ lỗi mốt, giúp chủ tịch 7x trở nên trẻ trung hơn.

Hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy hiếm hoi diện áo dài cách tân. (Nguồn: FBNV)

Vẻ ngoài của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn được khen ngợi không thua kém sao nam Hàn Quốc. (Nguồn: FBNV)

Dù bận rộn với công việc nhưng Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy vẫn dành thời gian cho những chuyến đi xa trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống. (Nguồn: FBNV)

Dù được cộng đồng mạng quan tâm nhưng hiện tại Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là người kín tiếng về cuộc sống riêng tư. (Nguồn: FBNV)