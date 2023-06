Những ngày qua, màn trình diễn gây sốt của Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) Trần Hùng Huy gây sốt mạng xã hội. Ngoài thông tin về Chủ tịch sinh năm 1978, cuộc sống riêng tư của MC Khắc Nguyện - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng ACB, người được ví như "cánh tay phải" của Chủ tịch Trần Hùng Huy cũng được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy bên "trợ thủ đắc lực" là MC Khắc Nguyện được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. (Ảnh: ST)

MC Khắc Nguyện - "cánh tay phải" của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là ai?

MC Khắc Nguyện ghi dấu trong lòng khán giả nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và ngoại hình điển trai. Anh từng là gương quen thuộc với khán giả khi đảm nhận vai trò MC của nhiều talkshow truyền hình trên VTV, HTV với phong thái tự tin qua các chương trình như: Người được chọn, Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Việt Nam 2014...

Được biết, nam MC sinh năm 1980 từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (TP. HCM). Sau đó, anh tiếp tục lấy bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Sau khi tốt nghiệp, Khắc Nguyện du học 2 năm tại Australia để lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kỹ thuật Curtin. Trở về Việt Nam, Nguyễn Khắc Nguyện được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng ACB năm 2022.

Khắc Nguyện được đánh giá là MC chuyên nghiệp, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ ngoại hình, kiến thức và cách dẫn dắt thông minh. (Ảnh: ST)

Nam MC từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình đình đám như: Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Việt Nam 2014, Người được chọn... Trong ảnh, MC Khắc Nguyện cùng dẫn dắt chương trình với Hoa hậu Jennifer Phạm. (Ảnh: ST)

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, MC Khắc Nguyện khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cũng giống như Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, trên trang cá nhân Nguyễn Khắc Nguyện thường đăng tải những hình ảnh về cuộc sống đời thường, những chuyến du lịch hay những clip ghi lại thói quen nấu nướng của bản thân.



Hình ảnh đời thường của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và MC Khắc Nguyện. (Ảnh: ST)

Tuy nhiên, sau màn trình diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trong đêm gala 30 năm thành lập ngân hàng khiến mạng xã hội "dậy sóng", những tin đồn về cuộc sống riêng tư của MC Khắc Nguyện và Chủ tịch ACB được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hiện tại, tài khoản Facebook của MC Khắc Nguyện sử dụng đã không còn tìm thấy.

Động thái mới nhất của MC Khắc Nguyện sau màn trình diễn gây bão của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến dư luận xôn xao. (Ảnh: ST)



Hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy dầm mưa hát hit của Hồ Ngọc Hà và Lady Gaga. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy có động thái mới trên trang Facebook cá nhân có hơn 75.000 người follow (theo dõi). Cụ thể, ngoài việc đăng tải chùm ảnh về màn trình ca khúc "Always Remember Us This Way" và "Cô đơn trên sofa" đang gây bão mạng, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn nhắc nhở mọi người tránh bị nhầm lẫn tài khoản chính chủ của mình với các tài khoản mạo danh.