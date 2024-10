Ngày 10/10, nhà văn Han Kang trở thành người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn học, một vinh dự đặc biệt khi bà bước vào danh sách những tác giả hàng đầu thế giới. Han Kang, 54 tuổi, được Viện Hàn lâm Thụy Điển vinh danh vì những tác phẩm “trực diện với những chấn thương lịch sử, phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người”. Giải thưởng Nobel này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bà, mà còn là niềm tự hào lớn đối với nền văn học Hàn Quốc.

Người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn học

Theo Giáo sư Mats Malm, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển, ông đã báo tin vui cho Han Kang qua điện thoại khi bà đang ăn tối cùng con trai. Giải thưởng Nobel Văn học năm nay mang đến cho bà số tiền thưởng lên tới 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 26 tỷ đồng). Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học - Anders Olsson - nhận xét rằng Han Kang sở hữu “nhận thức độc đáo về mối liên hệ giữa cơ thể và tâm hồn, giữa sự sống và cái chết”. Ông cũng nhấn mạnh rằng phong cách viết thể nghiệm, giàu chất thơ của bà đã đóng góp lớn cho văn xuôi đương đại.

Giải thưởng Nobel này không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Han Kang, mà còn là niềm tự hào lớn đối với nền văn học Hàn Quốc. The Guardian.

Sinh ngày 27/11/1970 tại Gwangju, Hàn Quốc, Han Kang lớn lên trong một gia đình văn học với cha là tiểu thuyết gia Han Seung Won. Tuy nhiên, cuộc đời của bà không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Han Kang tiết lộ rằng mẹ bà từng có ý định phá thai khi mang thai bà, nhưng cuối cùng đã thay đổi quyết định khi cảm nhận được sự sống từ bên trong bụng mẹ. Bà chia sẻ rằng chính điều này khiến bà nhận thức sâu sắc về sự ngắn ngủi và mong manh của cuộc sống.

Han Kang bắt đầu sự nghiệp văn chương khi bà xuất bản năm bài thơ trên tạp chí Văn học & Xã hội vào năm 1993, lúc bà mới 23 tuổi. Chỉ một năm sau, bà đoạt giải nhất trong cuộc thi Văn học Mùa Xuân Seoul Shinmun với truyện ngắn The Scarlet Anchor. Tiểu thuyết đầu tay của bà, A Love of Yeosu, ra mắt năm 1995 và đã tạo được tiếng vang lớn trong giới phê bình nhờ bố cục chặt chẽ và nội dung sâu sắc.

Tác phẩm nổi bật nhất của Han Kang có lẽ là cuốn tiểu thuyết The Vegetarian, được xuất bản vào năm 2007. Tác phẩm này viết về nhân vật Yeong Hye, người quyết định từ chối ăn thịt và dần đi vào con đường tuyệt thực. The Vegetarian nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm văn học Hàn Quốc được chú ý nhất trên thế giới, đặc biệt sau khi giành giải Booker Quốc tế vào năm 2016. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Anh của cuốn sách do Deborah Smith thực hiện đã gây ra tranh cãi tại Hàn Quốc khi một số độc giả cho rằng bản dịch đã làm sai lệch ý nghĩa ban đầu của tác phẩm.

Dù đã đạt nhiều thành công lớn, Han Kang vẫn duy trì lối sống kín đáo và khiêm tốn. Sau khi nhận giải Booker, bà nhanh chóng trở lại với cuộc sống thường ngày và hiện giữ vai trò giáo sư chuyên ngành viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Trước khi công bố giải Nobel Văn học năm 2024, Han Kang không nằm trong số những ứng cử viên được các chuyên gia và nhà phê bình nhắc đến nhiều. Thay vào đó, những tên tuổi nổi bật như nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami hay nhà văn Trung Quốc Tàn Tuyết mới là những cái tên được dự đoán. Sự chiến thắng của Han Kang một lần nữa khẳng định sức mạnh của văn học Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Giải Nobel Văn học được trao từ năm 1901 và đã trở thành biểu tượng vinh danh sự nghiệp của các nhà văn trên khắp thế giới. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn từ giới văn chương và công chúng. Đối với Han Kang, chiến thắng này không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho những nhà văn trẻ, những người luôn tìm kiếm và theo đuổi sự đổi mới trong văn học.