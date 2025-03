Người Iran nghỉ Tết chọn TP.HCM để đi du lịch, họ đang tham quan những đâu?

200 du khách Iran đang có hành trình tham quan tại TP.HCM. Họ đáp sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm qua, 19/3. Chuyến đi diễn ra trong kỳ nghỉ Nowruz - Tết Nguyên đán của Iran.

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá việc du khách từ Iran đến TP.HCM trong kỳ nghỉ quan trọng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch TP.HCM và Việt Nam đối với du khách khu vực Trung Đông.

Dự kiến, đoàn tham quan các địa danh nổi bật tại TP.HCM, miền Nam, miền Trung đến miền Bắc trước khi kết thúc hành trình vào ngày 28/3.

Đoàn khách Iran nghỉ Tết chọn TP.HCM để đi du lịch được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: SDL TP.HCM

Lịch trình của chuyến đi được thiết kế riêng để giới thiệu tới du khách những di sản phong phú của đất nước ta thông qua các địa danh lịch sử và văn hóa hấp dẫn, tiêu biểu là địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành, bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bưu điện Thành phố.

Tại miền Trung, khách tham qua Bà Nà, phố cổ Hội An. Tại Hà Nội, đoàn đến chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm.

Trong suốt hành trình 10 ngày 9 đêm qua ba miền đất nước, đoàn sẽ lưu trú tại những khách sạn nổi tiếng như New World Saigon, Equatorial Ho Chi Minh, Four Points by Sheraton Danang, Dolce by Wyndham Hanoi…

Đoàn khách Iran đã bay một chuyến bay charter đầu tiên từ Iran đến Việt Nam. Ảnh: SDL TP.HCM



Đáng chú ý, đoàn khách Iran đến TP.HCM bằng các chuyến bay charter (bay thuê nguyên chuyến). Theo Sở Du lịch TP.HCM, đây là lần đầu tiên một hãng hàng không charter VIP từ Iran khai thác đường bay trực tiếp đến Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển và mở rộng thị trường khách quốc tế.

Sự kiện đón đoàn khách charter từ Iran là một dấu ấn quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy du lịch quốc tế của TP.HCM và Việt Nam.

Việc mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt từ khu vực Trung Đông, không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn khách mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch cao cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngay sau khi đoàn khách đầu tiên, dự kiến, một đoàn khách Iran khác cũng sẽ đến Việt Nam trong tuần tới. Họ sẽ đến Hà Nội vào ngày 28/3, tiếp tục khám phá các điểm du lịch đặc sắc trên hành trình Bắc - Trung - Nam và kết thúc vào ngày 5/4.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2024, số lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam đạt hơn 17,5 triệu lượt, tăng 139,5% so với cùng kỳ 2023.

Riêng tháng 1/2025, ngành du lịch Việt Nam đạt kỷ lục khi ghi nhận gần 2,1 triệu lượt khách, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một con số ấn tượng, vượt qua mức gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1/2020, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch và sự hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trên thị trường quốc tế.