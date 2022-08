Thực phẩm chay đắt khách Rằm tháng Bảy

Theo các tiểu thương, sức mua thực phẩm chay đã bắt đầu tăng từ đầu tháng 7 Âm lịch và đến nay, các mặt hàng này đều được bán chạy hơn.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), khu vực chuyên thực phẩm khô dành cho người ăn chay như bún, miến, nấm các loại… tấp nập. Giá các mặt hàng này không nhích tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái có tăng 10-20% do giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng tăng cao so với mùa Vu lan năm ngoái.

Các gian hàng thực phẩm khô phục vụ người ăn chay đắt khách sáng 11/8. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Nguyễn Thị Bình - tiểu thương chợ Bà Chiểu, cho biết sức mua nhóm thực phẩm chay tăng vọt từ đầu tháng Vu lan. Nguyên nhân là nhiều người có nhu cầu ăn chay trong cả tháng và số lượng ăn chay cũng nhiều hơn so với các tháng khác.

Theo ghi nhận, các mặt hàng chay trên thị trường TP.HCM hiện nay rất đa dạng và phong phú. Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm chay hiện nay đều có tương hột, tàu hủ ky, nấm đùi gà, rong biển, giò chả chay, chả giò chay…

Nhiều quán ăn những ngày này cũng chuyển sang hủ tiếu chay, bún bò chay… để đáp ứng nhu cầu cho nhiều khách hàng.

Chị Nguyên Ngọc, nhân viên văn phòng tại quận Tân Bình cho biết cả văn phòng gần chục người đều quyết định ăn chay vào buổi trưa. Chị cảm thấy việc ăn chay tại văn phòng rất tiện, khi các quán ăn, nhà hàng chuyên thực phẩm chay hầu như đã có mặt trên các ứng dụng.

"Nhưng muốn ăn chay mấy ngày này cũng không phải dễ, do đông khách, thời gian shipper chờ món lâu nên phải đặt từ rất sớm hoặc thậm chí phải gọi điện đặt riêng cửa hàng", Ngọc nói.

Giá hoa quả tăng vọt

Không chỉ thực phẩm, vào rằm tháng Bảy Âm lịch, hoa tươi các loại và trái cây cũng rất hút khách. Giá hoa tươi và trái cây tại các chợ truyền thống sáng 11/8 tăng vọt.

Giá hoa tươi và trái cây các loại sáng 11/8 cao ngất. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận cho thấy giá hoa cúc từ 30.000 - 50.000 đồng/bó tùy loại, vạn thọ 20.000-25.000 đồng/cây, lay ơn tầm 100.000 mỗi bó, huệ trắng 50.000 đồng. Mức giá này tăng 10.000 - 15.000 đồng so với ngày thường.

Giá các loại trái cây cũng khá cao bưởi da xanh có cuống 60.000 đồng/kg, nhãn 50.000 đồng - 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc từ 100.000 - 120.000 đồng/kg…

Theo các tiểu thương, đây là các mặt hàng bán chạy nhất dịp Rằm mỗi tháng, nay là tháng Vu lan nên mức giá cũng vọt theo. Giá trái cây lấy tại đầu mối tăng nên khi bán lẻ ra thị trường cũng phải tăng theo.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thông tin do cận ngày cúng rằm tháng 7 nên giá nhiều loại trái cây tăng trung bình từ 5.000-10.000 đồng/kg.

Lượng hàng về các chợ đầu mối tại TP.HCM phục vụ cho thị trường dịp Vu lan cũng tăng cao. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, tổng lượng hàng nhập chợ đã hơn hơn 500 tấn/ngày, đạt 3.069 tấn; trong đó rau tăng 137 tấn, trái cây tăng 306 tấn, hoa tăng 79 tấn.