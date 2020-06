Người mẫu lương 4 triệu, ca sĩ lớn lên nhờ gánh củi 5.000 đồng đổi đời giàu sang khó ngờ

Chân dài Diệp Lâm Anh hiện có cuộc sống giàu có, sang chảnh bên chồng thiếu gia. Tuy nhiên, ít ai biết, người đẹp Hà thành phải trải qua quãng thời gian vất vả khó khăn khi mới vào TP.HCM lập nghiệp cách đây 10 năm.

Người mẫu sinh năm 1989 từng là dancer chủ chốt của nhóm nhảy Big Toe. Diệp Lâm Anh thu hút sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Nhờ đó, người đẹp quyết định thử sức với công việc người mẫu và tham gia "Vietnam's Next Top Model" lọt top 10. Sau đó, cô quyết định Nam tiến, theo đuổi nghề người mẫu. Thời gian đầu, chân dài gốc Hà thành chỉ nhận được mức lương 4 triệu đồng/ tháng khi đầu quân cho một công ty giải trí.

Với nguồn thu nhập ít ỏi, chân dài 8X chịu cảnh ăn mì gói qua ngày. Năm đầu tiên Nam tiến, cô không về quê ăn Tết vì không có tiền. Vì công ty không có định hướng rõ ràng, Diệp Lâm Anh "dứt áo" ra đi. Ở lại TP.HCM, cô trụ lại với nghề huấn luyện viên Aerobic, làm VJ cho một kênh truyền hình dành cho giới trẻ, làm người mẫu. Tên tuổi Diệp Lâm Anh được biết đến nhiều hơn khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú" 2013 và giành giải quán quân.

Nhờ đó, chân dài 8X phát triển thêm công việc ca hát, đóng phim, làm MC. Cô gây chú ý với hình tượng người phụ nữ hiện đại, năng động, gợi cảm.

Trong lúc sự nghiệp đã ổn định, Diệp Lâm Anh bất ngờ kết hôn với thiếu gia Đức Phạm vào tháng 5/2018. Sau khi lập gia đình, cô dành thời gian chăm sóc hai con nhỏ, kinh doanh.

Từng nhận mức lương 4 triệu đồng/tháng, nay Diệp Lâm Anh có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bà mẹ hai con tự tin khoe dáng bên siêu xe của chồng.

Bản thân chân dài cũng tậu xế hộp riêng làm phương tiện đi lại.

Từ khi kết hôn, Diệp Lâm Anh không mấy mặn mà với showbiz. Cô chuyên tâm với công việc kinh doanh, chăm sóc hai con nhỏ.

Khởi My là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay. Người đẹp Đồng Nai không giấu diếm quá khứ khổ cực của mình và mẹ. Thuở nhỏ, Khởi My được mẹ nuôi lớn bằng những bó củi nhặt nhạnh và đem bán ở chợ với giá 5.000 đồng. Sau biến cố gia đình, năm 2007 cô và mẹ lên TP.HCM lập nghiệp. Đây cũng là giai đoạn khó khăn với Khởi My.

Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, đi lên từ gánh củi 5.000 đồng của mẹ, hiện tại Khởi My đã có cuộc sống riêng ổn định. Cô cũng là một trong những ca sĩ đắt show đi diễn ở tỉnh nhất hiện nay. Ảnh: Khởi My bên mẹ ruột.

Năm 2017, giọng ca sinh năm 1990 tổ chức đám cưới với Kelvin Khánh. Sau khi kết hôn, cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Ít xuất hiện trên báo chí, ít tham gia các chương trình rầm rộ, Khởi My cứ chăm chỉ “nhặt nhạnh” trong suốt 10 năm sự nghiệp của mình. Từ cát-sê 300 ngàn đồng, đến hiện tại, Khởi My và mẹ đã mua được nhà tiền tỷ, ổn định cuộc sống ở TPHCM.

Đắt show đi diễn tỉnh, Khởi My từng nghẹn ngào bật khóc khi bị xem là ca sĩ hội chợ, thường hát ở sân khấu bình dân kiểu "chuồng gà". "Tuy nhiên tôi không quan tâm cách nhìn của người khác về mình. Bởi việc đi hát ở những sân khấu như vậy giúp tôi được đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả của mình", ca sĩ quê Đồng Nai tâm sự.

Là người kín tiếng, người hâm mộ hiếm khi thấy Khởi My khoe tài sản trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, không gian sống của cô và ông xã được hé lộ qua những bức ảnh selfie cá nhân.

Nữ ca sĩ 9X cũng sắm xe hơi riêng để làm phương tiện đi lại và biểu diễn.

Khởi My hiện tại có cuộc sống hạnh phúc, không ồn ào với Kelvin Khánh.

Sam tên thật là Hà My, là hot girl nổi tiếng Hà thành. Ngày còn nhỏ, kinh tế gia đình tương đối ổn định, Sam được bố mẹ cưng chiều như công chúa. Tuy nhiên, sau khi bố đột ngột qua đời, gia đình Sam rơi vào khó khăn. Không được chuẩn bị trước tâm lý, sự ra đi đột ngột của bố đã khiến Sam, mẹ và em trai suy sụp. Sau khi bố mất, Sam vươn lên nỗ lực trong nghệ thuật, đặc biệt là kinh doanh. Công việc này mang đến cho cô thu nhập để có thể lo cho gia đình lúc đó.

Trải qua nhiều khó khăn, hot girl sinh năm 1990 nay đã có cuộc sống ổn định, thành công. Ngoài công việc kinh doanh, Sam còn tham gia đóng phim, làm MC truyền hình.

Với nỗ lực không biết mệt mỏi, người đẹp đã nhận được sự đền đáp xứng đáng khi có nhiều thành công trong sự nghiệp, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Vào năm 2018, Sam tiết lộ cô có trong tay 2 triệu USD (gần 50 tỷ đồng). Cụ thể, khi trả lời một bài phỏng vấn, Sam cho biết từng đặt mục tiêu trước năm 30 tuổi phải có trong tay 1 triệu USD, nhưng khi vừa tròn 27 tuổi cô đã có gấp đôi con số trên.

Không chỉ làm nghệ thuật, Sam kinh doanh từ khi 16 tuổi. Hiện tại, cô sở hữu cửa hàng mỹ phẩm mang tên mình.

Sam còn sở hữu nhiều xế hộp đắt đỏ. Một trong số đó là chiếc xe thể thao BMW i8 màu hồng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Nữ diễn viên 9X thường xuyên khoe ảnh chụp chung bên chiếc xế đời mới.

Cuối 2019, cô mang một vali tiền đi để mua thêm chiếc Mercedes trị giá 2,6 tỷ đồng.

Sam hiện đang sống trong căn biệt thự khang trang ở quận 7, TP.HCM được cô mua từ năm 2015.

Mới đây, cô còn dẫn Jun Phạm đi thăm quan căn hộ mới mua. Căn nhà có diện tích lên đến 300 mét vuông và cực kỳ hiện đại, tự động hóa mọi thứ.

Jun hết lời trầm trồ trước căn hộ sang trọng, rộng rãi của cô bạn thân. "Căn hộ 300m2 đi mãi không hết, như Tử Cấm Thành vậy, đi mỏi chân không hết", nam ca sĩ vừa đi tham quan vừa nói.

Ngoài ra, trong căn hộ của Sam còn có nguyên một phòng để đồ, chứa đầy ắp đồ hiệu trị giá hàng tỷ đồng, với bàn make up tự động mở ra đóng vào.