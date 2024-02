Người phụ nữ bị chồng kém 11 tuổi bạo hành nhập viện trước ngày ra tòa ly hôn

Ngày 29/2, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xác nhận với phóng viên, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng tại xóm 6, khiến người phụ nữ nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình là bà Trần Thị M. (52 tuổi). Người chồng bạo hành vợ là ông L.Ng.Th. (41 tuổi).

Theo vị Chủ tịch xã, bà M. là người ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), còn ông Th. là người địa phương. Cả ông Th. và bà M. đều đã trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau.

"Sau khi kết hôn được một thời gian, vợ chồng bà M. rời nhà vào Bình Dương làm thuê nhưng thông tin cho thấy họ sống ly thân.

Thời gian vừa rồi, ông Th. trở về địa phương trước. Sau đó, khi bà M. về để giải quyết thủ tục ly hôn thì xảy ra sự việc", lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn cho biết.

Người đàn ông cầm theo hung khí đến "nói chuyện" với vợ. (Ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình)

"Vụ bạo hành xảy ra trong gia đình ông Th., bà M. là có thật. Hiện chúng tôi đã có báo cáo và giao cho Công an xã phối hợp cùng Công an huyện Đô Lương để làm rõ. Bà M. hiện được điều trị tại bệnh viện. Khi tình hình nạn nhân ổn định, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật, làm căn cứ để công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc ông Th. đánh bà M. là hành vi bạo lực gia đình, mang tính chất nghiêm trọng…", ông Nguyễn Đình Thu nhận định.

Trong đoạn video được trích xuất từ camera được người nhà bà M. chia sẻ, thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 10h30 ngày 23/2. Khi đó, bà M. và chồng tranh cãi to tiếng, sau đó người chồng đưa bà M. vào phòng và đóng cửa.

Ít phút sau, người nhà phát hiện có tiếng động bất thường trong phòng nên đã hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu, đồng thời khuyên ông Th. dừng đánh và mở cửa. Tuy nhiên, người này vẫn "cố thủ" cho đến khi được bố khuyên nhủ mới thôi.

Cửa mở, phát hiện trên mặt bà M. có máu, sưng tím, dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, gia đình và hàng xóm lập tức đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương thăm khám. Vì vết thương quá nặng, bà M. được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ điều trị cho bà M. cho biết, vào khoảng 16h38 ngày 26/2, bệnh nhân được chuyển tới thăm khám ở Khoa Cấp cứu.

"Bệnh nhân M. có chụp, chiếu ở khoa chúng tôi. Trước khi vào viện, bà M. đã được khâu các vết thương ở tuyến dưới...", bác sĩ chủ trị thông tin.

Bà M. bị chồng đánh bầm dập mặt mũi. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện phía gia đình bà M. cho biết, bà M. từng có 15 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi đàn con ăn học. Khi trưởng thành, con cái bà M. cùng ủng hộ mẹ "đi bước nữa" để có chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già. Theo đó, bà M. quyết định kết hôn với ông Th., ít hơn 11 tuổi.

"Tiếc là mẹ lựa chọn người sai lầm. Hơn 1 năm qua, mẹ luôn phải sống trong sự đe dọa, đánh đập từ người chồng vũ phu, không chịu được phải quyết định ly hôn. Vài ngày trước, mẹ có về quê gặp ông Th. nói chuyện trước khi ra tòa làm thủ tục ly hôn (lịch tòa xử là 28/2) thì xảy ra vụ việc đau lòng", con bà M. nói.

Công an địa phương đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc, chờ kết quả giám định thương tật với bà M. để xử lý theo quy định của pháp luật.