Người phụ nữ có nhóm máu hiếm vượt hơn 300 cây số để hiến máu cứu người

Ngày 6/9, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện tiếp nhận 1 đơn vị máu hiếm B Rh(D) âm từ chị Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để kịp thời cứu chữa cho 1 bệnh nhân đang được điều trị tại đây.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó, bệnh nhân V.D.D. (83 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện) phải truyền máu để điều trị sự sống. Tuy nhiên, bệnh nhân D. lại là trường hợp cần truyền nhóm máu hiếm B Rh(D) âm, trong khi nhóm máu này không có trong kho lưu trữ bệnh viện không còn.

Chị Thảo đang chia sẻ những giọt máu quý hiếm của mình cho bệnh nhân sau khi vượt hơn 300km trong đêm. Ảnh NVCC

Ngay sau đó, người nhà của bệnh nhân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Sau khi đăng tải, mặc dù đã là hơn 0h sáng 6/9 nhưng chị Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn không quản ngại khó khăn, bắt xe từ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, vượt hơn 300km trong đêm để 6h sáng nay có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kịp hiến máu cho bệnh nhân.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thu Thảo hiện đang là thành viên Câu lạc bộ nhóm máu hiếm tỉnh Bình Định và đây là lần thứ 6 chị tham gia hiến máu cứu người. Trước đó, vào tháng 4/2020, chị Thảo cũng từng đi 60 cây số vào giữa đêm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hiến máu cấp cứu.

Chị Thảo trong một lần hiến máu cứu người. Ảnh NVCC

Trao đổi với phóng viên, chị Thảo nhớ lại, vào thời điểm đó do chồng đi làm xa, một mình mẹ chồng chỉ có thể trông đứa con đầu 3 tuổi nên chị đưa bé thứ 2 (15 tháng tuổi) theo cùng. Khi đến TP Quy Nhơn, chị phải gửi con nhỏ ở nhà người quen rồi mới vào bệnh viện hiến máu.

"Sau khi hoàn thành các bước hiến máu, khi hai mẹ con ra đón xe trở về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Được cái việc làm của mình được người nhà hết sức ủng hộ. Mỗi khi nhận thông tin, mình thấy không thể chần chừ bởi cứu người là quan trọng. Bản thân mình có nhóm máu hiếm mà người khác đang cần thì mình sẵn sàng chia sẻ", chị Thảo tâm sự.

