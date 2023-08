Giá cà phê hôm nay 12/8: Robusta có xu hướng hỗn hợp, cà phê trong nước tiếp đà giảm

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng thêm 6 USD, lên 2.672 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao sau đều sụt giảm. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 17 USD, xuống 2.517 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm thêm 13 USD, còn 2.464 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kéo dài chuỗi giảm lên phiên thứ tư. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 2,10 cent, xuống 157,80 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 1,95 cent, còn 157,70 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 12/08/2023 lúc 14:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 66.600 - 67.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên cũng giảm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 66.600 - 67.500 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 66.600 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 66.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua cà phê là 67.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp nối xu hướng tiêu cực do áp lực bán hàng vụ mới từ nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới gia tăng mạnh mẽ.

Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil và cả thế giới báo cáo các thành viên của họ tính đến nay đã thu hoạch hơn 70% diện tích trồng cà phê và thời tiết vẫn thuận lợi hỗ trợ tốt trong việc phơi sấy hạt cà phê đạt chất lượng cao hơn.

Công ty tư vấn – phân tích Safras & Mercados hôm qua cũng báo cáo nông dân Brazil đã bán được 41% sản lượng niên vụ 2023/2024 vào đầu tháng 8, thấp hơn một chút so với khoảng 45% của cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức trung bình lịch sử của mùa vụ là 46%.

Những ngày đầu tháng 8/2023, giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới đồng loạt tăng, bất chấp sức ép bán ra từ Brazil, do mối lo thiếu hụt nguồn cung và tồn kho giảm sâu. Theo dữ liệu báo cáo của ICE, ngày 8/8, tồn kho ICE – London giảm thêm 1.640 tấn (tương đương mức giảm 3,2 %) so với một tuần trước đó, xuống mức 50.190 tấn (khoảng 836.500 bao, bao 60 kg), kéo dài chuỗi giảm lên tiếp kể từ cuối tháng 5/2023 tới nay. Tồn kho ICE – New York giảm xuống ở mức 527.492 bao.

Trên sàn giao dịch London, ngày 8/8/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2023, tháng 11/2023, tháng 1/2024 và tháng 3/2024 tăng lần lượt 0,3%, 2,2%, 2,4% và 2,0% so với ngày 28/7/2023, lên mức 2.682 USD/ tấn; 2.554 USD/tấn; 2.477 USD/tấn và 2.433 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 8/8/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023, tháng 12/2023, tháng 3/2024 và tháng 5/2024 tăng lần lượt 1,5%, 1,1%, 1,0% và 0,9% so với ngày 28/7/2023, lên mức 163,95 Uscent/lb; 163,45 Uscent/lb; 164,6 Uscent/lb và 165,45 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 8/8/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023, tháng 12/2023, tháng 3/2024 và tháng 5/2024 tăng lần lượt 1,6%, 1,5%, 2,9% và 1,0% so với ngày 28/7/2023, lên mức 195,65 Uscent/lb; 196,05 Uscent/ lb, 198,5 Uscent/lb và 199,3 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê Robusta thế giới tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, khả năng tăng trở lại khá cao. Nguồn cung thiếu hụt và tồn kho trên cả hai sàn giao dịch ở mức thấp có thể sẽ nâng đỡ giá cà phê trên thị trường thế giới. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7/2023 giảm do nguồn cung cạn kiệt. Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), dự kiến toàn cầu sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao cà phê các loại trong niên vụ 2023/2024.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica nhiều khả năng sẽ còn giảm. Theo cơ quan khảo sát và dự báo mùa vụ thuộc Bộ nông nghiệp Brazil cho biết, hiện nước này đã thu hoạch gần 80% sản lượng vụ mùa, tăng khoảng 7,5% so với vụ trước, ước đạt 54,74 triệu bao do chu kỳ “hai năm một” cho sản lượng cao của cà phê Arabica.

Bệnh thối quả trên cây cà phê

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thối quả là bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất thu hoạch của cà phê.

Nguyên nhân gây bệnh thối quả cà phê do nấm Colletotrichum cofeanum gây ra.

Biểu hiện và tác hại của bệnh:

Bệnh xuất hiện tập trung trên quả cà phê. Ban đầu vết bệnh có thể xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trên vỏ quả; vết bệnh chỉ là một chấm nhỏ màu vàng nhạt sau đó lan rộng ra và chuyển màu nâu, hơi lõm. Khi mật độ bệnh tấn công mạnh sẽ bao trùm toàn bộ quả cà phê, quả chuyển sang màu nâu đen và rụng hoặc khô trên cành.

Nếu bệnh gây hại trên cuống quả, tại các vị trí cuống nhiễm bệnh sẽ bị mủn, tạo thành lớp bột màu trắng, quả rụng khi còn xanh hoặc hơi hồng rồi rụng.

Các cây cà phê bị nhiễm bệnh thối quả thường lây lan bệnh nhanh, số lượng quả trên cả chùm hoặc phần lớn số quả sẽ bị thối và rụng gây ảnh hưởng nặng nề tới năng suất thu hái của bà con.

Gợi ý một số thuốc BVTV phòng trừ thối quả cà phê: Vivil 5SC, Thaiponbao 40SL, Nicaben 50SC, Nicaben 50SC,Carzole 20WP.

Để phòng trừ tốt hơn bệnh hại trên cây cà phê bà con nên thực hiện các biện pháp sau:

Bà con chọn mua giống khỏe, sạch bệnh ngay từ khi bắt đầu trồng.

Bà con dọn sạch cỏ dại quanh gốc cà phê, đặc biệt là trước mùa mưa để giảm nguy cơ lây bệnh từ cỏ lên cây; đồng thời việc làm này cũng tạo môi trường gốc cây thông thoáng, giảm nguy cơ nấm bệnh.

Bà con thường xuyên thăm vườn định kỳ để kịp thời phát hiện các vết bệnh mới xuất hiện. Diện tích trồng lớn quá bà con nên chia vị trí thăm theo xác xuất 5 điểm kiểm tra mẫu luân phiên nhau.

Khi bệnh xuất hiện và gặp điều kiện thuận lợi bà con nên sử dụng các thuốc BVTV như gợi ý trên.