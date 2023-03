Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân Hưng Yên làm ăn lớn, có nhà là tỷ phú nuôi gà

Những nông dân tỷ phú, triệu phú ở Hưng Yên

Với mô hình trang trại nuôi gà sinh sản, nuôi cá, anh Nguyễn Văn Gắng, hội viên Hội Nông dân (ND) xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm có thu nhập tiền tỷ/năm.

Anh Gắng cho biết: Từ năm 2016 đến nay, gia đình tôi chuyển sang hướng chăn nuôi theo mô hình khép kín. Theo đó, anh đã đầu tư xây dựng chuồng trại; công nghệ làm mát, cho ăn, uống tự động; thụ tinh nhân tạo cho gà bố mẹ; máy ấp trứng gà... Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh Gắng thu lãi trên 1 tỷ đồng từ trang trại; tạo việc làm ổn định cho 3 - 4 lao động địa phương.

Anh Gắng xúc động nói: "Để có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, gia đình tôi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội ND".

Mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của nông dân xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên). Ảnh Hải Đăng

Bước đầu khởi nghiệp với những khó khăn về vốn, anh đã được Hội ND xã hỗ trợ cho vay nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND), Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi do Hội Nông dân tổ chức.

"Không chỉ được vay vốn từ Quỹ HTND, tôi còn được Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hơn 1.000 con gà giống, cử kỹ sư chăn nuôi theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn tôi kỹ thuật chăn nuôi gà theo đúng quy trình, kỹ thuật...". Anh Nguyễn Đức Hậu - xã Quảng Châu, TP.Hưng Yên

Với sự đồng hành của Hội ND, anh Nguyễn Đức Hậu (ở xã Quảng Châu, TP.Hưng Yên) cũng trở thành triệu phú nông dân trẻ tuổi. Hiện, trang trại của anh Hậu đang nuôi 2.000 con gà mái đẻ trứng, 1.000 con gà mái chuẩn bị đẻ trứng. Trung bình mỗi ngày, anh xuất bán gần 1.200 quả trứng. Mỗi năm, sau khi trừ các khoản chi phí, anh thu lãi gần 200 triệu đồng.

Anh Hậu cho biết: "Không chỉ được vay vốn từ Quỹ HTND, tôi còn được Hội ND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hơn 1.000 con gà giống, cử kỹ sư chăn nuôi kiểm tra, hướng dẫn tôi kỹ thuật chăn nuôi gà theo đúng quy trình, kỹ thuật, bảo đảm mô hình được triển khai đạt hiệu quả".

Gần 2.000 hộ vay vốn Quỹ HTND

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Hưng Yên, hiện nay, Quỹ HTND các cấp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 93 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND đã hỗ trợ cho 1.995 hộ nông dân được vay vốn ở 144 dự án.

Cụ thể, Quỹ HTND các cấp tỉnh Hưng Yên đang cho vay với 106 dự án trồng trọt, 25 dự án chăn nuôi, 10 dự án nuôi thả thủy sản và 3 dự án dịch vụ, làng nghề. Các dự án đều cho vay theo hình thức các chi hội, tổ hội. Tùy vào quy mô, các hộ trong dự án được vay ở mức thấp nhất là 50 triệu đồng/hộ và cao nhất 100 triệu đồng/hộ.

Ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Nhằm phát huy hiệu quả Quỹ HTND, hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành các kế hoạch, chỉ đạo Hội ND các cấp định hướng, lựa chọn mô hình phù hợp để hướng dẫn hội viên xây dựng dự án vay vốn.

Để các hộ sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đúng mục đích, đạt hiệu quả, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2022, các cấp Hội phối hợp với doanh nghiệp cung ứng hơn 1.117 tấn phân bón trả chậm; tổ chức 316 buổi tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 24.923 lượt hội viên. Gắn với cho vay, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Thời gian tới, Hội ND tỉnh Hưng Yên tiếp tục rà soát số hộ hội viên có nhu cầu vay vốn, đồng thời, đẩy mạnh việc phối hợp với các đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ hội viên; xây dựng các dự án mới, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương…