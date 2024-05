Nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật

Tại kỳ họp thứ 41 (từ ngày 6 đến 7/5), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét trường hợp vi phạm của ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Mai Tiến Dũng.

Ông Mai Tiến Dũng khi còn công tác. Ảnh VGP

Trước đó tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng ngày 4/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 30/4 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng -Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ông Mai Tiến Dũng sinh năm 1959, ông là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XI, XII. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ 2016-2021.

Từ khi nghỉ hưu tới trước khi bị khởi tố, ông Mai Tiến Dũng từng hai lần bị kỷ luật. Tháng 1/2023, ông bị Ban Bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ "chuyến bay giải cứu". Một năm sau, ông bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách do liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương.