Nhân viên ngân hàng biến chất, lừa đảo tiền tỷ

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Phạm Thái Đăng (SN 1980, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Vietcombank, Chi nhánh Hải Dương, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Thái Đăng

Bị hại trong vụ án này là bà Đỗ Thị X (trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Theo lời khai của bà X., chiều 15/1/2021, bà X. liên lạc với Đăng, thông báo trong tài khoản có 2 tỷ đồng và nhờ Đăng thanh toán giúp khoản nợ gốc theo định mức đến thời hạn trả nợ Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hải Dương, đối với khoản vay hơn 4 tỷ đồng. Đăng đồng ý, hướng dẫn bà X đến phòng giao dịch Kim Thành để làm thủ tục…

Tuy nhiên sau đó, bà X. bất ngờ nhận được thông báo của Ngân hàng TMCP Vietcombank Việt Nam, về việc chưa thanh toán khoản nợ nêu trên. Trao đổi lại với phía ngân hàng, bà X. tá hỏa biết Đăng đã không thanh toán trả nợ như yêu cầu. Sự việc được trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Quá trình cơ quan Công an vào cuộc, đối tượng Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và quyết định truy nã Phạm Thái Đăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 19/12/2021, đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 4/10/2008 đến ngày 29/1/2021, Đăng làm việc tại Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Hải Dương. Sau đó, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Hải Dương đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đăng. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, Đăng làm việc tại phòng giao dịch Kim Thành, tỉnh Hải Dương, có trách nhiệm quản lý, chăm sóc khách hàng vay vốn. Cũng chính vì thế, đối tượng đã quen biết với nhiều khách hàng, trong đó có bà X.

Ngày 15/1/2021, bà X. liên lạc nhờ Đăng thanh toán giúp khoản nợ gốc theo định mức đến thời hạn trả nợ cho Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hải Dương của tháng 1/2021, cho khoản vay hơn 4 tỷ đồng. Khi thấy bà X. gọi điện thoại, đối tượng Đăng khi đó đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất đã nảy ý định chiếm đoạt tiền.

Thực hiện tội phạm, Đăng nhắn tin cho chị Nguyễn (SN 1983, trú tại TP Hải Dương) trao đổi về việc trả khoản tiền nợ 2 tỷ đồng. Chị Nguyễn đã cung cấp cho Đăng số tài khoản của bạn mình là anh Dương (SN 1984, trú tại TP. Hải Dương), được mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương để trả tiền.

Đúng hẹn, bà X gặp Đăng thì nhân viên ngân hàng đưa cho Giấy uỷ nhiệm chi nhưng chưa có nội dung. Bà X. đã ký vào phần chủ tài khoản theo yêu cầu của Đăng. Có được uỷ nhiệm chi ký khống của bà X, Đăng tự ghi nội dung "TT tiền hàng", số tiền 2 tỷ đồng cùng số tài khoản ghi nợ mang tên bà Đỗ Thị X và tài khoản nhận ghi tên anh Dương.

Tiếp đó, Đăng chuyển Giấy uỷ nhiệm chi trên cho giao dịch viên ngân hàng kiểm tra, đối chiếu các thông tin rồi chuyển cho Trưởng phòng ký duyệt.

Mọi thủ tục hoàn tất, chiều 15/1/2021, bà X. nhận được tin nhắn từ tổng đài Vietcombank thông báo tài khoản của bà đã bị trừ 2 tỷ đồng, mà không biết rằng số tiền của mình đã bị nhân viên ngân hàng biến chất lừa chiếm, sử dụng vào mục đích khác.