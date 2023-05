Nguyên nhân chung cư cũ đang là phân khúc được người dân “săn đón”?

Thời gian qua, giá căn hộ chung cư mới tại Hà Nội liên tiếp tăng giá, thậm chí vượt qua khả năng chi trả của người mua. Cùng với đó, nguồn cung căn hộ chung cư liên tục suy giảm trong khi sức cầu ngày một lớn. Do vậy, nhiều người đã chuyển hướng sang tìm mua phân khúc chung cư cũ, chung cư đã qua sử dụng.

Đơn cử, anh Quốc Nam, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết những tháng đầu năm 2023, phân khúc chung cư cũ được nhiều người dân có nhu cầu ở thực quan tâm và tìm mua. Giá rao bán chung cư cũ đã qua sử dụng trên 5 năm ở các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai,… dao động từ 2 – 2,5 tỷ đồng/căn hộ với diện tích lớn nhất lên tới 70m2.

"Khi các dự án chung cư mới vẫn chưa có nhiều thì người dân đang quan tâm đến các chung cư cũ có giá bán vừa túi tiền và hạ tầng giao thông thuận lợi. Ngoài ra, những căn hộ này đầy đủ pháp lý nên người có nhu cầu ở thực yên tâm tìm mua. Còn với nhà đầu tư lướt sóng họ ít quan tâm đến phân khúc này", anh Nam chia sẻ.

Thiếu nguồn cung khiến người dân phải tìm mua chung cư cũ đã sử dụng lâu năm (Ảnh: TN)

Các chuyên gia bất động sản nhận định lợi thế của việc mua căn hộ chung cư cũ, chủ nhà có thể dọn về ở ngay, không cần mất nhiều thời gian chờ đợi. Thậm chí, nếu có thể đem bán hoặc cho thuê dài hạn sẽ có thu nhập ngay.

Ngoài ra, nhà đầu tư không phải chịu những rủi ro như người mua sơ cấp khi căn hộ chỉ mới có trên giấy tờ, không biết mức độ hoàn thiện, chất lượng công trình, năng lực quản lý ra sao. Khi đầu tư căn hộ thứ cấp sẽ được nhận sổ đỏ nhanh chóng hơn nhiều do không mất thời gian thi công và bàn giao.

Cùng với đó, việc lựa chọn căn hộ chung cư cũ của người dân tại các thành phố lớn là điều hiển nhiên khi trong bối cảnh giá chung cư mới hiện đang leo thang nhanh chóng, đặc biệt, với lãi suất ngân hàng tăng mạnh, lựa chọn chung cư có mức tài chính hợp lý sẽ trở nên an toàn hơn với người mua.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, căn hộ chung cư cũ được ưa chuộng vì giá thấp hơn nhiều so với chung cư mới, vị trí lại thuận tiện. Do đó, nhiều người có nhu cầu ở thực đã nhắm đến phân khúc này. Với trường hợp mua căn hộ chung cư cũ, việc khảo sát chất lượng loại hình này rất quan trọng. Vì đây là dự án đã bàn giao lâu, chất lượng, dịch vụ sẽ xuống cấp. Đáng lo ngại nhất là vấn đề an ninh, vận hành căn hộ. Đây là lý do mà người mua nhà cần kiểm tra kỹ, đặc biệt là tính pháp lý của dự án.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, nguồn cung căn hộ mới hạn chế, số lượng căn hộ bàn giao giảm và giá sơ cấp trung bình neo cao tại mức 52 triệu đồng/m2 đã tạo điều kiện cho giá bán thứ cấp tăng.

"Thị trường thứ cấp được cho là lựa chọn tối ưu cho người mua không chỉ bởi giá thấp hơn sơ cấp mà còn bởi tính pháp lý rõ ràng của sản phẩm. Những sản phẩm ở thị trường thứ cấp dù đã qua sử dụng nhưng pháp lý minh bạch sẽ thu hút nguồn cầu. Tuy nhiên, khi lựa chọn mua căn hộ đã qua sử dụng, việc khảo sát, xem xét kỹ chất lượng xây dựng là điểm rất quan trọng. Bởi, một số dự án đi vào sử dụng chỉ một thời gian chất lượng xây dựng đã xuống cấp khá nhanh", bà Hằng chia sẻ.