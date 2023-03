Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM (PC02) mới đây đã triệu tập ca sỹ Vy Oanh để làm rõ đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai bà Phương Hằng. Ông Tuấn cho rằng, Vy Oanh có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mẹ mình.

Nhận được giấy triệu tập của PC02, Vy Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng. Đến thời hạn ghi trong giấy triệu tập, cô không đến làm việc với PC02, do đang khiếu nại.

Theo ca sĩ, ông Tuấn không có quyền tố giác cô có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của bà Hằng, bởi "danh dự, uy tín" là những yếu tố thuộc về nhân thân của cá nhân bà Hằng. Nếu bà này cho rằng bị Vy Oanh xúc phạm thì chỉ có bà mới được quyền làm đơn tố giác ca sĩ.

Ca sĩ Vy Oanh vừa gửi đơn kêu cứu nhiều nơi và khiếu nại Công an TP.HCM. Ảnh: T.L

Liên quan đến vụ việc, tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 28/3, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và công an các địa phương là tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng. Việc xác minh xử lý phải qua nhiều công đoạn, áp dụng nhiều biện pháp, nhất là các vụ án phức tạp.



Theo ông Toàn, vụ án liên quan bà Phương Hằng có nhiều hành vi, diễn ra trong nhiều năm, liên quan nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn, vì vậy công tác xác minh cần nhiều thời gian. Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật.

"PC01 hay PC02 thụ lý thì đều do một thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra, xác minh", đại tá Trương Thọ Toàn nói và cho biết trong một số hoàn cảnh, việc phân chia cơ quan thụ lý đơn tố giác tội phạm nhằm giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân khi công khai nói trên livestream một số vụ việc khiếm nhã.



Nữ ca sĩ cũng cho biết, bản thân rất mệt mỏi, cuộc sống bị ảnh hưởng khi 'dính' vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ca sĩ Vy Oanh, con trai bà Nguyễn Phương Hằng còn tố giác 34 cá nhân khác, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ… và nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.