Tướng Tô Ân Xô: Sẽ khởi tố một số cá nhân trong 22 golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, trong quý I, Bộ Công an đã tập trung triển khai bảo đảm an ninh, trật tự; nhất là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023, tăng cường phòng chống tội phạm liên quan đến các lễ hội đầu Xuân.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá hơn 8.900 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hơn 20.200 người liên quan; triệt phá 67 băng, nhóm tội phạm; bắt và xử lý hơn 1.800 vụ, gần 9.000 người phạm tội về cờ bạc. Ngoài ra, phát hiện 7.266 vụ, 10.889 người phạm tội về ma túy, thu giữ gần hơn 600kg ma túy các loại.

Cơ quan điều tra cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong quý I, cơ quan chức năng phát hiện 218 vụ, 708 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ; hơn 1.500 vụ, gần 2.000 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế.

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Bộ Công an đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, tham mưu Thủ tướng ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Cũng trong quý I, lực lượng CSGT quyết liệt kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá khổ giới hạn, quá tải trọng... Do đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Thời gian tới, Bộ Công an đặt ra nhiều mục tiêu hoàn thành. Trong đó, tiếp tục tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.