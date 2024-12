Vợ cầu thủ Nguyễn Xuân Son tiết lộ chồng mê mẩn, "nghiện" những món ăn này của Việt Nam

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang là một trong những cái tên được người hâm mộ Việt Nam yêu mến và nhắc liên tục tại giải ASEAN Cup 2024.

Gia đình nhỏ của Nguyễn Xuân Son. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Xuân Son là ngôi sao sáng tại giải khi liên tục lập cú đúp bàn thắng khiến người hâm mộ dường như "phát cuồng" và càng yêu mến anh hơn.

Những thông tin về anh được báo chí, người hâm mộ tìm hiểu và "săn đón". Mới đây trên một bài báo đã đăng tải lời chia sẻ của bà xã cầu thủ này - chị Marcele Seippel. Chị Marcele Seippel tiết lộ, ngoài những món ăn Brazil thì cầu thủ Nguyễn Xuân Son rất thích, thậm chí "nghiện" những món ăn này của Việt Nam.

Dưới đây là những món ăn mà cầu thủ Nguyễn Xuân Son yêu thích.

Phở là món ăn yêu thích của cầu thủ Nguyễn Xuân Son. (Ảnh: H.H)

Nguyễn Xuân Son rất thích ăn phở: Phở - món ăn truyền thống được ưa chuộng

Phở là món ăn truyền thống của người Việt Nam, xuất hiện trên các con phố, từ thành phố tới các tỉnh, địa phương.

Phở là một trong những món ăn đặc biệt, bởi không chỉ là thức quà sáng mà còn là bữa trưa, chiều, tối, thậm chí là bữa đêm. Phở cũng là món ăn được sáng tạo, phát triển đa dạng theo từng thập niên và nhu cầu ăn của thực khách.

Phở bò thì có phở tái, phở chín, gầu đến xào lăn, gầu… phở gà thì có gà đùi, thịt gà trắng, lòng, tràng…

Thịt gà được xé nhỏ để làm phở gà. (Ảnh: H.H)

Để làm bát phở ngon, nguyên liệu cơ bản là thịt bò với thăn bò, bắp bò, gầu bò, diềm thăn bò hoặc thịt gà, xương bò, hành tím, hành tây, hành lá, bột ngọt, nước mắm, bánh phở, đinh hương, hoa hồi, thảo quả, quế chi hoặc gia vị nấu phở.

Ngoài ra nguyên liệu phở còn kèm theo các gia vị như: tương, tiêu, chanh, nước nắm, ớt... Những gia vị này được thêm vào tùy theo khẩu vị của từng người dùng. Nước dùng hay còn gọi nước phở là khâu chế biến quan trọng và khá cầu kỳ với việc gia giảm sao cho phù hợp để tạo nên một nồi nước dùng ngon.

Bánh phở theo truyền thống được làm từ bột gạo, tráng thành tấm mỏng rồi cắt thành sợi. Phở luôn được thưởng thức khi còn nóng hổi.

Cơm rang - món ăn bình dân và no bụng của Nguyễn Xuân Son

Cơm rang cũng là một trong những món ăn yêu thích của cầu thủ Nguyễn Xuân Son. (Ảnh: Mia)

Trong số những món ăn Việt Nam mà cầu thủ Nguyễn Xuân Son yêu thích là cơm rang.

Cơm rang là món ăn bình dân, rất nhiều người Việt thích ăn món này.

Cơm rang được chế biến với rất nhiều loại nguyên liệu, kết hợp với các thực phẩm khác. Mỗi món cơm rang lại tạo nên nét riêng, độ ngon khác nhau như cơm rang dưa bò, cơm chiên cá mặn, cơm rang hải hải, cơm chiên trứng cua, cơm rang tôm mực…

Một trong những món cơm rang được ưa chuộng nhất và được nhiều người ăn nhất đó là cơm rang dưa bò. Cơm rang dưa bò được chế biến khá đơn giản và nguyên liệu để rang cùng cơm cũng không cần làm phức tạp.

Để chế biến cơm rang dưa bò ngon, người ta chuẩn bị cơm, trứng, hạt nêm, dầu hào, dưa muối chua, hành phi, thịt bò bắp hoặc thịt thăn thái mỏng.

Hạt cơm khi rang vừa săn vừa có màu vàng lòng trứng gà hấp dẫn, bên cạnh là dưa muối chua đã được xào đảo với thịt bò thái mỏng. Thưởng thức miếng cơm rang, hạt giòn, hạt mềm hòa quyện vị chua nhẹ của dưa, vì ngọt của thịt bò, chắc hẳn cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã rất "tâm đắc".

Nguyễn Xuân Son thích ăn bún chả: Món ngon mang nét văn hóa ẩm thực Hà Nội

Chị Marcele Seippel tiết lộ cầu thủ Nguyễn Xuân Son rất thích ăn bún chả. Bún chả được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là món ăn yêu thích, không ngán của người Hà thành.

Bún chả được làm với các nguyên liệu chính là bún, thịt nướng hay còn gọi chả nướng, nước chấm và rau sống.

Để làm bún chả ngon, người nấu sẽ lựa chọn ngay từ nguyên liệu, tức là thịt lợn tươi, phần thịt dắt chút mỡ như nạc vai, đầu vai hoặc thịt mông và thêm chút mỡ, thịt ba chỉ.

Với thịt ba chỉ sẽ làm sạch, thái miếng và tẩm ướp sau đó đưa lên vỉ than để quạt bằng than củi. Còn với thịt nạc vai sẽ xay sau đó tẩm ướp và viên thành viên dẹt và cũng đem quạt bằng than củi. Nước chấm cũng là một phần tạo nên hương vị ngon của bún chả, nên người đầu bếp phải pha rất khéo để vừa có vị chua nhẹ nhưng xen lẫn vị ngọt, cay và vị nước mắm.

Bún chả, món văn hóa ẩm thực Hà Nội được nhiều du khách yêu thích. (Ảnh: Mia)

Bún chả ăn kèm dưa góp từ đu đủ, cà rốt đã tẩm ướp dấm chua để đỡ ngấy. Rau sống được rửa sạch ăn kèm cùng từng miếng chả nướng thơm lừng, béo ngậy.

Ngoài ra người ta còn có thêm bát tỏi giã nhỏ trắng xen kẽ những miếng ớt đỏ mọng để cho thêm vào bát bún chả tạo độ cay, nóng thêm hương vị của bát bún chả.

Và món cuối cùng mà cầu thủ Nguyễn Xuân Son yêu thích đó chính là bánh chuối. Đây là món quà vặt ăn vào buổi chiều được những người bán hàng rong, những quán cóc vỉa hè sáng tạo vào mùa đông.

Những quả chuối chín mọng, ngọt lịm sẽ được trộn trong một chậu bột được pha sền sệt. Chậu bột này được người làm hòa giữa bột gạo và trứng gà tạo nên màu vàng óng ánh.

Sau khi trộn đều bột, người làm sẽ bắc chiếc chảo đầy dầu lên bếp đun sôi và thả những quả chuối đã được bọc bột. Khi bột bên ngoài chín vàng ruộm, thì lật lại.