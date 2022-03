Nhà báo Hàn Ni gửi đơn đề nghị khởi tố các đối tượng đánh bà tại quán ăn

Chiều 23/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ quận 7, TP.HCM, bà đang công tác tại báo Sài Gòn Giải phóng) cho biết, đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can lên cơ quan Công an TP.HCM, Công an quận 7 và Công an phường Tân Thuận Đông (quận 7) để xử lý hành vi sai phạm của những đối tượng quá khích đã đánh bà cùng một số người bạn vào sáng 22/3.

Những người đánh nhà báo Hàn Ni và nhóm bạn tại quán ăn ngày 22/3. Ảnh: NVCC

Bà Hàn Ni cho biết, sáng 22/3, bà cùng vài người bạn đang ăn sáng trước cửa nhà thì bị một nhóm người lạ mặt tấn công, hành hung. Nhóm người này đã làm một người bạn của bà Hàn Ni hoảng loạn. Rất may sự việc được lực lượng công an can thiệp kịp thời.



Nhà báo Bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị khởi tố những người tấn công mình và nhóm bạn sáng 22/3. Ảnh: NVCC





Trước đó có một số đối tượng thường xuyên có mặt trước nhà nhà báo Hàn Ni từ sáng tới tối. Những đối tượng này không những gây mất an ninh trật tự khu phố mà còn ngang nhiên đánh người trước cửa nhà bà Hàn Ni.

Nhận thấy những hành vi ngang nhiên chửi bới, tấn công người khác vô cớ như nêu trên sẽ là mối nguy hại cho bản thân và xã hội, nhà báo Hàn Ni làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can để kịp thời xử lý những hành vi sai phạm của những đối tượng quá khích.



Đồng thời, bà Hàn Ni đề nghị cơ quan công an chặn những đối tượng này, tránh tiếp diễn các hành vi vi phạm ngày càng nghiêm trọng.