Một binh sĩ Ukraine cầm vũ khí chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất trong quá trình huấn luyện. Ảnh: AFP

Tại buổi nói chuyện với Afshin Rattansi trong chương trình "Tiến vào thế giới ngầm (Going Underground)", nhà báo từng đoạt giải Pulitzer cho biết phương Tây nắm rõ về hoạt động buôn bán chợ đen này, một số báo cáo về các chuyến hàng vũ khí bị thất lạc thậm chí đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Mỹ.

Ông Hersh tuyên bố, theo dữ liệu của ông, gần như ngay sau khi cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, "Ba Lan, Romania và các quốc gia gần biên giới đã tràn ngập vũ khí mà Mỹ và các đồng minh đã vận chuyển đến Ukraine".

Nhà báo lưu ý phương Tây lo ngại rằng một số vũ khí được gửi tới Ukraine, chẳng hạn như tên lửa vác vai Stinger, có thể được sử dụng để "bắn hạ máy bay ở độ cao đáng kể".



Đối với vũ khí do phương Tây xuất hiện trên thị trường chợ đen, "CBS đã viết một câu chuyện về vấn đề này nhưng họ buộc phải rút lại", Hersh nói.

Khi được hỏi về lý do rút lại bài viết, nhà báo cho biết giới truyền thông đang ủng hộ lập trường của chính phủ Mỹ rằng "chúng tôi đứng về phía Ukraine. Tất cả chúng tôi đều ghét Nga".

Ông Hersh có thể đang đề cập đến bộ phim tài liệu "Arming Ukraine" mà CBS đã phát sóng vào tháng 8 năm ngoái. Quảng cáo cho bộ phim, bao gồm tuyên bố của người sáng lập tổ chức phi chính phủ Blue-Yellow ủng hộ Ukraine, ông Jonas Ohman cho biết rằng chỉ 30% viện trợ quân sự thực sự đến được tiền tuyến. Tuy nhiên tuyên bố này đã bị xóa, trong khi bản thân bộ phim tài liệu đã được biên tập lại.

Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo về việc vũ khí do phương Tây cung cấp được buôn lậu ra bên ngoài Ukraine, do đó làm xấu đi tình hình an ninh ở những nơi khác trên toàn cầu.

Hồi tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Các nguồn cung cấp quân sự của NATO dành cho Kiev cuối cùng lại rơi vào tay những kẻ khủng bố, cực đoan và các nhóm tội phạm ở Trung Đông, Trung Phi, Đông Nam Á". Vào thời điểm đó, bà ước tính doanh thu thị trường chợ đen là 1 tỷ USD/tháng.

Một cuộc điều tra của RT vào mùa hè năm ngoái cũng tiết lộ nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev đã được bán trên Dark Web (các website bí mật không thể truy cập theo cách thông thường). Các nhà báo có thể nhanh chóng đàm phán để mua một máy bay không người lái kamikaze do Mỹ sản xuất với những kẻ buôn lậu. Tuy nhiên, không thể xác nhận liệu những người bán có thực sự có vũ khí trong kho hay không, vì các phóng viên chưa hoàn tất việc mua hàng.