Nhà dân ở Long An lần thứ 3 bị "khủng bố" bằng nhớt, sơn, trứng thối giữa đêm

Chiều 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đã phân công trinh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Khánh Đông xác minh điều tra, làm rõ nhóm đối tượng đêm khuya "khủng bố" bằng chất bẩn vào nhà một nạn nhân ở ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình chị Lê Thanh Trúc (45 tuổi), ở ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông) tắt đèn đi ngủ thì nghe nhiều tiếng chó sủa liên tục bên ngoài, sau đó một số tiếng động mạnh va vào cánh cửa.

Cánh cửa nhà chịLê Thanh Trúc (45 tuổi), ở ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị tạt đầy chất bẩn. Ảnh: Thên Long

Lúc mở đèn lên mọi người ra nhìn thì phát hiện cánh cửa, bức tường bị tạt đầy nước sơn, mắm tôm, nhớt và trứng vịt thối...

"Đây là lần thứ 3 căn nhà bị khủng bố bằng chất bẩn, kẻ lạ mặt chọn thời điểm 1-2 giờ sáng rồi ra tay", chủ nhà nói.

Theo chị Trúc, khoảng tháng 2/20223, đứa trai của chị tên H (24 tuổi) có mượn chiếc xe máy của bạn tên Ng ở thị trấn Hậu Nghĩa, sau đó đi cầm cố 14 triệu đồng. Biết con mình sai, chị chấp nhận chuyển qua tài khoản cho người tên Ng 17 triệu đồng (14 triệu tiền gốc và 3 triệu tiền lãi), ghi rõ nội dung chuộc xe.

Chiều 24/5, một thanh niên lạ tìm đến gia đình kêu chị đưa tiền chuộc xe. Chị Trúc không đồng ý và nói là đã chuyển tiền cho người tên Ng. Người này quả quyết ai đem cầm người đó phải chuộc lại và liên tục đe dọa "không đưa tiền thì sẽ nhận hậu quả".