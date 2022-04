Nhà đẹp của Hoa hậu Giáng My gây ngỡ ngàng vì vườn cây trái sai trĩu quả

Hoa hậu Giáng My tự nhận là "người nông dân thành phố"

Giáng My đăng quang Hoa Hậu Đền Hùng năm 1992. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức một lần duy nhất và 30 năm qua nên đến hiện tại Giáng My vẫn chưa có người kế vị. Vì vậy cô còn được cộng đồng fan sắc đẹp gọi là "Hoa hậu độc nhất vô nhị" của showbiz Việt. Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt.

Những năm 1990, mức độ "phủ sóng" của Giáng My rộng khắp khi hình ảnh của cô xuất hiện trên ảnh lịch, bìa báo... Người đẹp cũng từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"... Không thể phủ nhận thành quả sau của nhiều năm phấn đấu của Hoa hậu Giáng My là khối tài sản "khủng" cô sở hữu gồm: biệt thự, xe sang, đồ hàng hiệu đắt đỏ, trang sức quý giá và những chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Là người khá kín tiếng về chuyện riêng tư nhưng Hoa hậu Giáng My không ít lần chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc, tự tay trồng và chăm sóc vườn cây trái cùng mẹ tại trong biệt thự ở Quận 2, TP.HCM.

Hoa hậu Giáng My tự nhận là "người nông dân thành phố". (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về những ngày ở nhà tránh dịch, Hoa hậu Giáng My cho biết, ngoài chăm sóc vườn cây thì chị còn tìm thấy niềm vui khi tập yoga, tập thiền, chơi đàn, đọc sách, làm bánh. "Không ra ngoài, không ship đồ nên tôi lên vườn thu hoạch những gì có để nấu ăn chay... Cây nhà lá vườn có đủ hoa cắm, hoa pha trà, quả và rau. Thật bõ công chăm sóc mỗi ngày. Ngồi nhâm nhi uống trà đậu biếc, ngắm nhìn bầu trời thật đẹp. Cầu nguyện mọi điều yên lành rồi sẽ đến với chúng ta", người đẹp từng chia sẻ.

Hoa hậu Giáng My hài hước thừa nhận cô là "người nông dân thành phố" khi được tự tay chăm sóc vườn hoa, cây trái tại nhà riêng. Khi thu hoạch ớt nhiều đến nỗi dùng hết, Hoa hậu Đền Hùng đem ớt đi ngâm giấm và dùng dần trong các bữa ăn. Số quất được cô hái đem ngâm với mật ong để uống vào ngày mưa lạnh.

Hoa hậu Giáng My tự tay thu hoạch ớt tại nhà riêng. (Nguồn clip: FBNV)

Nhà đẹp của Hoa hậu Giáng My có gì?

Được biết, biệt thự của Hoa hậu Giáng My ở Quận 2, TP.HCM được trang hoàng theo phong cách châu Âu. Căn biệt thự của Hoa hậu Đền Hùng có 4 tầng lầu, trong đó khu đại sảnh sức chứa lên đến 200 người. Đây cũng là nơi cô thường xuyên tổ chức các buổi tiệc cùng bạn bè.

Tổ ấm của Hoa hậu Giáng My theo phong cách châu Âu, sang chảnh. (Ảnh: FBNV)

Bên trong biệt thự sử dụng thang máy trong suốt bằng kính để di chuyển giữa các tầng. Mỗi tầng có nhiều phòng chức năng và được trang trí theo gu cổ điển. Dù chưa bao giờ tiết lộ chi phí xây dựng nhưng phải thừa nhận nhà đẹp của Hoa hậu Giáng My có giá trị "không phải dạng vừa".

Trên sân thượng khoảng 200 m2 và khu vực ban công rộng rãi, Hoa hậu Giáng My tận dụng trồng nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ, cây trái sai trĩu quả. "Gia đình tôi không bao giờ hết rau sạch để ăn vì hết lứa cũ lại gieo hạt mới. Rau thường được trồng theo kiểu cuốn chiếu trong từng chậu", Hoa hậu Giáng My cho hay.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc vườn cây trái trong biệt thự "khủng", Hoa hậu Giáng My cho biết: "Sau khi thu hoạch xong trái cây, chúng ta nên bón phân để cây có thêm năng lượng, phục hồi sau khoảng thời gian "kiệt sức" ra trái. Để tìm hiểu kỹ hơn có lẽ phải hỏi "chuyên gia" mẹ vì tôi chỉ giỏi chăm các loại hoa thôi".

Vườn rau sạch của Hoa hậu Giáng My luôn xanh tốt. Người đẹp thường mang tặng người thân, bạn bè. (Ảnh: FBNV)

Không gian sân thượng tràn ngập sắc hoa được Hoa hậu Giáng My tận tay chăm sóc. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Giáng My cho biết, cô thường dành thời gian để tỉa lá sâu, tưới nước cho vườn hoa. (Ảnh: FBNV)

"Khi thấy thành quả, bao nhiêu mệt nhọc của những ngày lao động đều tan biến", Hoa hậu Giáng My chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Giáng My hạnh phúc với cuộc sống bên mẹ được tự tay trồng và chăm sóc cây trái trong vườn nhà. (Ảnh: FBNV)