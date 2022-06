Nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ có vườn rộng, góc phòng sang chảnh gây "choáng"

Dù đã định cư tại Mỹ nhưng sức hút của Hoa hậu Phạm Hương không hề giảm đi. Bằng chứng là những hình ảnh, clip của về cuộc sống của người đẹp gốc Hải Phòng mỗi khi đăng tải đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Cô sống cùng gia đình nhỏ trong biệt thự trắng siêu "khủng" tại Mỹ. "Nhà tôi có 7 căn phòng với hành lang được thiết kế khá rộng rãi. Trước khi qua Mỹ sinh sống, tôi có mang theo những hình ảnh yêu thích nhất của mình để treo trong ngôi nhà của mình", Phạm Hương chia sẻ.

Hiện tại, Phạm Hương vẫn giữ kín thông tin về chồng đại gia nhưng cô khá cởi mở chia sẻ về cuộc sống chuẩn "mẹ bỉm sữa" đảm đang, tự tay chăm sóc khu vườn rộng và trang trí nhà cửa...

Cận cảnh bên trong nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ

Được biết, nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ với tông màu trắng chủ đạo. Bên ngoài biệt thự "khủng" của người đẹp gốc Hải Phòng với phần sân vườn rộng, hoa cỏ phủ xanh tươi tốt khắp lối đi. Hoa hậu Phạm Hương từng cho biết, cô tự tay chăm chút, trang trí nhà cửa những dịp đặc biệt như: Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên đán...

Nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ gây "choáng" vì góc phòng sang chảnh. (Ảnh: FBNV)

Sau khoảng thời gian hơn 2 năm định cư tại Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ úp mở dự định trở lại Việt Nam. Trên trang cá nhân, người đẹp gốc Hải Phòng chia sẻ: "Đang suy nghĩ việc đầu tiên khi về Việt Nam mình sẽ làm gì? Liệu có 1 buổi họp mặt với các bạn fan không nhỉ? Không biết dạo này các em như thế nào nhỉ?".

Trước thắc mắc từ người hâm mộ về thời gian Phạm Hương trở về Việt Nam, người đẹp cho biết: "Tôi nghĩ sẽ là một bất ngờ trong năm nay".

Tổ ấm tại Mỹ của Phạm Hương còn có hồ bơi riêng và sân vườn rộng rãi khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp sở hữu một loạt đồ hiệu từ giày dép, túi xách nhiều sắc màu. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thường xuyên khoe khéo góc phòng sang chảnh này. (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh Phạm Hương trổ tài nấu nướng khi sang Mỹ định cư. (Ảnh: FBNV)

Không gian phòng bếp sang trọng trong nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ. (Ảnh: FBNV)

Bên ngoài nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương được cô trang trí dịp lễ Giáng sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, năm 2018, Phạm Hương bất ngờ thông báo rút khỏi làng giải trí Việt để sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp. Sau đó, cô công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Maximus nhưng giữ im lặng trước những đồn đoán xoay quanh thông tin về chồng đại gia. "Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, mẹ nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", Hoa hậu Phạm Hương từng chia sẻ.



Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô sở hữu thân hình gợi cảm và được xem như hình mẫu lý tưởng cho vẻ đẹp người phụ nữ hiện đại. Người đẹp gốc Hải Phòng từng làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho loạt chương trình truyền hình ăn khách như: The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017)...

Vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ hai con Phạm Hương. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Phạm Hương có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và hai con trai cưng. Ngoài những hình ảnh chăm chút cho tổ ấm nhỏ, người đẹp gốc Hải Phòng thường xuyên chia sẻ ảnh cô chơi golf sang chảnh khiến fan ngưỡng mộ.



Hoa hậu Phạm Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô đi chơi golf tại Mỹ. (Ảnh: FBNV).