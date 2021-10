Vụ đạo diễn bị bắn chết trên trường quay: Nhà sản xuất phải trả giá đắt?

Theo các chuyên gia Hollywood, một tác phẩm điện ảnh có giá trị hàng triệu USD có hai hình thức bảo hiểm khi xảy ra sự cố. Thông thường các nhà sản xuất sẽ chọn lựa bảo hiểm chi tiết, thay vì bao trọn gói quá trình sản xuất phim.

Theo Chubb, công ty bảo hiểm lớn tại Mỹ, các nhà sản xuất phim "Rust" đã chọn một gói bảo hiểm chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra. Trong đó, bảo gồm hư hỏng các thiết bị, ví dụ như ống kính máy quay bị nứt khi làm việc, các diễn viên gặp chấn thương trong khi diễn xuất và tình huống xấu nhất là chết vì tai nạn trên trường quay.

Alec Baldwin, người trực tiếp nổ súng khiến đạo diễn Halyna Hutchins chết trên trường quay. (Ảnh: NYT).

Đoàn làm phim "Rust" đã không mua gói bảo hiểm hoàn thành, tức là gói đắt tiền nhất đóng vai trò đảm bảo kinh phí làm phim sẽ được chi trả nếu vì lý do khách quan, phim không thể tiếp tục quay. Gói bảo hiểm như vậy tiêu tốn khoảng 2% ngân sách của một bộ phim.

Randy Greenberg, một nhà sản xuất, nhà tư vấn tài chính phim và cựu giám đốc hãng phim cho biết: "Các nhà sản xuất không muốn chi tiền cho gói bảo hiểm này để tiết kiếm. Thế nhưng gói bảo hiểm đó là nơi mà bạn muốn chi tiền mạnh tay nhất có thể".

Giới chức ở bang New Mexico, nơi "Rust" quay phim vào tuần trước, vẫn đang cố gắng nỗ lực điều tra làm rõ sự việc. Hôm qua, luật sư quận Santa Fe, Mary Carmack-Altwies cho biết các cáo buộc hình sự vẫn có thể được ban ra. Trong đó bao gồm cả cáo buộc chống lại tài tử Alec Baldwin, người đã bắn chết đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins và làm bị thương đạo diễn Joel Souza. Alec Baldwin cũng là đồng nhà sản xuất bộ phim "Rust" khai rằng, ông được thông báo súng đã an toàn trước khi bóp cò. Bà Carmack-Altwies cho biết các vụ kiện dân sự chắc chắn sẽ phát sinh và giới chức cần phải thu thập đủ chứng cứ trước khi có cơ sở để khởi tố bất kỳ ai.

Đạo diễn bị bắt chết vì sai lầm của đoàn làm phim

Giới chuyên môn hiện tại vẫn đang đặt câu hỏi lớn về vụ việc. Tài tử Alec Baldwin từng được đề cử Oscar và đoạt giải Emmy, từng làm việc với các đạo diễn hạng A như Martin Scorsese. Ông có 40 năm kinh nghiệm trong các sản phẩm lớn nhỏ, cuối cùng lại sát hại một đạo diễn trên trường quay với khẩu súng bắn đạn thật.

Diễn viên 63 tuổi được cho là không mấy quan tâm tới hình ảnh cá nhân của mình, thậm chí trên Twitter, ông còn nhạo báng thành phố New York là "một lễ hội ngu ngốc". Nhưng khi làm phim, Alec Baldwin tuyệt nhiên chưa bao giờ bị đánh giá là một kẻ vô trách nhiệm.

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins. (Ảnh: NYT).

Bộ phim "Rust" được xây dựng bởi Baldwin và biên kịch kiêm đạo diễn, Souza (48 tuổi), cả hai trước đây đã hợp tác trong "Crown Vic". Trong phim, tài tử Baldwin vào vai một người ông chạy trốn với cháu trai của mình, bị kết tội giết người vô tình và bị kết án treo cổ.

Trong khi hầu như chỉ được biết đến với tư cách là một diễn viên, Alec Baldwin đã bắt tay vào sản xuất ít nhất từ những năm 1994. Công ty của ông có tên là El Dorado Pictures đã sản xuất bảy bộ phim, tuy nhiên không có bộ phim nào đặc biệt đáng chú ý. Thành công lớn nhất của El Dorado đến vào năm 2001, khi nó liên quan đến bộ phim châm biếm David Mamet "State and Main", thu về 9,2 triệu đô la. El Dorado cũng sản xuất truyền hình và cho đến tháng 7, đã bắt tay hợp tác với ABC Studios.

Dự kiến kinh phí thực hiện phim "Rust" rơi vào khoảng 6,5 triệu đô la. Baldwin và các nhà sản xuất khác đã tham gia kêu gọi đầu tư cho bộ phim. Họ tập trung kêu gọi người giàu có quan tâm đến điện ảnh và vay từ một công ty chuyên đầu tư làm phim.

Một phần kinh phí tới từ Streamline Global, một công ty đầu tư phim do Emily Hunter Salveson, cháu gái của Melvin Salveson, người đã phát minh ra thẻ tín dụng. Được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở tại Las Vegas, Streamline giúp khách hàng giàu có được giảm thuế bằng cách đầu tư vào một số loại phim nhất định, theo trang web của hãng.

Một nguồn tiền khác đến từ BondIt Media Capital được hỗ trợ bởi Revere Capital, một quỹ đầu cơ của Texas. BondI đã cung cấp tài chính cho "Rust" dựa trên các khoản tín dụng thuế. New Mexico giảm thuế từ 25% đến 35% chi phí sản xuất phim trong bang. Được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở tại Santa Monica. BondIt chuyên về các bộ phim kinh phí thấp, chủ yếu cung cấp cho các dịch vụ gia đình chứ không ra rạp.

Một nguồn kinh phí bổ sung khác dành cho "Rust" đến từ việc bán bản quyền phân phối ở Bắc Mỹ của bộ phim do Creative Artists Agency quản lý. C.A.A. đã bán chúng cho một chi nhánh của Highland Film Group. Highland là công ty nổi tiếng với hoạt động kinh doanh bán phim nước ngoài, gần đây đã gây chú ý khi tham gia thương vụ "Me You Madness" - một bộ phim kinh dị.

Khi giới chức ở New Mexico đang điều tra vụ việc xảy ra trên phim trường "Rust" thì các nhà sản xuất của bộ phim đang kiểm tra lại toàn bộ quy trình làm phim. Đặc biệt, đối với một bộ phim độc lập, nhà sản xuất chịu trách nhiệm cuối cùng về những gì xảy ra trên phim trường, bởi họ là người sử dụng lao động. Mark Stolaroff, một nhà sản xuất, người hướng dẫn làm phim độc lập và là cựu giám đốc điều hành công ty sản xuất phim cho biết: "Là một nhà sản xuất, bạn có trách nhiệm xem xét các quy trình an toàn, không chỉ trong khi quay phim mà còn trong việc lập kế hoạch". Ông Stolaroff nói thêm rằng, ông "bị sốc" vì "Rust" không có quy trình đảm bảo an toàn trên trường quay cụ thể.