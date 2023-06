Nhà văn Nguyễn Một: Người phán xét chiến tranh bằng ngòi bút

Nhà văn Nguyễn Một (sinh năm 1964) còn có bút danh là Dạ Thảo Linh khi viết được cuốn sách dành cho thiếu nhi như: Hoa dủ dẻ, Năm đứa trẻ xóm đồi, Long lanh giọt nắng, Múa trái chín… Ông là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng thể tài: Truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, tản văn, tiểu thuyết. Truyện ngắn Trước mặt là dòng sông từng được đạo diễn Khải Hưng chuyển thể thành phim truyền hình. Tiểu thuyết Đất trời vần vũ được giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2010, cũng được dịch và đưa vào thư viện Quốc hội Hoa Kỳ dưới nhan đề Heaven and Earth in Tumult.